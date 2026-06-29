Fertugur karlmaður hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald, grunaður um að hafa brotið kynferðislega gegn barni á grunnskólaaldri sem hann hafði í fóstri á heimili sínu. Rannsókn málsins er langt komin.
Þetta staðfestir Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá lögreglunni á Suðurnesjum, í samtali við fréttastofu en Rúv greindi fyrst frá. Gæsluvarðhaldið er í gildi til 22. júní og er á grundvelli almenningshagsmuna.
Maðurinn er ekki talinn hafa brotið gegn fleiri börnum sem voru í fóstri hjá honum. Hann er búsettur á Suðurnesjum og er með nokkur börn í fóstri. Umrætt barn er á grunnskólaaldri, undir fermingaraldri.
Rannsóknin er langt komin en ekki er hægt að staðfesta hvort henni verði lokið fyrir 22. júlí. Gert er ráð fyrir því að maðurinn sæti gæsluvarðhaldi þar til dómur fellur í málinu.
Maðurinn var fyrst handtekinn í maí eftir að barnaverndaryfirvöld tilkynntu manninn til lögreglu. Húsleit var gerð á heimili hans.