„Hlægilegt þvaður gegn lýðræði!“ Jakob Bjarnar skrifar 29. júní 2026 15:22 Guðlaugur Þór segir af og frá að Já-arar séu upp til hópa málefnalegir meðan Nei-jarar séu vart húsum hæfir. vísir/Lýður Valberg Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins hafnar því alfarið að þeir sem aðhyllast „Já“ í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu séu málefnalegir en þeir sem tali fyrir „Nei-i“ séu óalandi og óferjandi rugludallar. Þetta segir Guðlaugur Þór í tengslum við frétt Vísis frá því fyrr í dag þar sem greint var frá því að Pawel Bartoszek þingmaður Viðreisnar hafi mátt þola holskeflu ómálefnalegra ummæla í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Guðlaugur hefur, líkt og Pawel, verið áberandi í umræðunni um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu en þeir Pawel eru á öndverðum meiði. „Ég er búinn að henda út svona hundrað Já-urum. Bara búinn að blokka þá sem segja að ég sé fífl og hálfviti og þiggi mútur. Það er varla einn ESB-sinni sem svarar efnislega,“ segir Guðlaugur Þór í samtali við Vísi. Guðlýgur sem gerir ekki greinarmun á sannleika og lygi Umræða um umræðuna hefur verið áberandi eftir tilkomu samfélagsmiðla. Þegar fólk skiptist á skoðunum eru fljótlega mættir menn sem vilja skipta sér af því að aðrir séu að skiptast á skoðunum og láta vita af því að þeim finnist umræðan heimskuleg og leiðinleg. Vissulega getur slík „meta-umræða“ farið í spíral en nú kveður rammt að þegar þjóðaratkvæðagreiðslan er annars vegar. Það er eins og stór hluti þjóðarinnar hafi beinlínis gengið af göflunum. Að sögn Guðlaugs Þórs hafa allir þeir sem hafa lagt orð í belg, svo sem Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Konráð S. Guðjónsson hagfræðingur, fengið að kenna á þessum vanstilltu þátttakendum „umræðunnar“. Vísir tók stikkprufu á síðu Guðlaugs og þrátt fyrir að hann sé búinn að hreinsa til hjá sér þurfti ekki að leita lengi eftir ummælum sem mega heita vafasöm. Og hér er góður bútur. Athuga að þessi prufa er afar handahófskennd, þetta er holskefla. „Eins og það er stórkostlegt að hafa samfélagsmiðla, að taka umræðuna og skiptast á skoðunum, þá er ekki hægt að eiga orðaskipti við fólk sem kallar þig öllum illum nöfnum og lýgur upp á þig. Ég mun áfram vera mjög virkur á samfélagsmiðlum en ég frábið mér það að Já-arnir séu upp til hópa málefnalegir en Nei-jarar ekki, það stenst enga skoðun.“ Enginn hagnist á þessum ofsa Guðlaugur Þór segir ljóst að enginn hagnist á slíkum ofsa. „Við hljótum að geta haft skoðanaskipti um þessi og önnur mál án þess að ganga fram með þessum hætti. Guðlaugur Þór segir algerlega fyrirliggjandi að þessi umræðuvenja sé ekki að gera neinum greiða og hún fæli frá ýmsa þá sem hafa eitt og annað gagnlegt til málanna að leggja.vísir/lýður valberg Ég var bara að tala við manneskju sem hefur ýmislegt málefnalegt og gagnlegt til málanna að leggja. Það væri styrkur ef hún væri meira áberandi í þjóðfélagsumræðunni. Hún sagði að ef maður færi þarna inn hellist viðbjóðurinn yfir mann.“ Guðlaugur Þór segir ljóst að þetta dragi úr þátttöku í umræðu sem sé mikilvæg. „Það er jákvætt ef fólk er virkt í þjóðfélagsumræðu. Áður en samfélagsmiðlar komu til, ef fólk hefði tjáð sig með þeim hætti og það gerir nú, ættu menn ekki orð. Svona segir maður ekki um annað fólk. Þetta er kúltúr sem þjóðin mun ekki hagnast á.“ Samfélagsmiðlar Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Fleiri fréttir Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Fær ekki áheyrn í Hæstarétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Sjá meira