Innlent

Hand­tekinn í Reyk­holti vegna kanna­bis­ræktunar

Atli Ísleifsson skrifar
Frá Reykholti á Suðurlandi.
Frá Reykholti á Suðurlandi. Vísir/Vilhelm

Lögregla á Suðurlandi handtók um nýliðna helgi mann í Reykholti vegna ræktunar kannabis. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni. Þar segir að í kjölfar húsleitar hafi verið lagt hald á töluvert magn af meintum kannabisplöntum, ræktunarbúnaði og meintum fíkniefnum. 

„Einn aðili var handtekinn og færður til skýrslutöku. Málið er í rannsókn hjá lögreglunni á Suðurlandi,“ segir í tilkynningunni. 

Lögreglumál Bláskógabyggð Fíkniefnabrot Kannabis

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