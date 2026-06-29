Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. júní 2026 15:02 Jesus Valenzuela með aðstoðarmönnum sínum Jorge Urrego og Tulio Morenνο fyrir leik Ástrala og Tyrkja í riðlakeppni HM. Getty/Richard Heathcote Jesús Valenzuela hefur verið útnefndur aðaldómari í leik Noregs gegn Fílabeinsströndinni í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Þetta er þriðji leikurinn sem hann dæmir á heimsmeistaramótinu í ár. Valenzuela hefur áður dæmt leik Ástralíu og Tyrklands (2-0) og Bosníu-Hersegóvínu og Katar (3-1) á mótinu. Þessi 42 ára gamli dómari hefur verið FIFA-dómari síðan 2013 og hefur dæmt leiki á heimsmeistaramóti félagsliða, Copa América og á heimsmeistaramótinu í Katar. Hann dæmdi tvo leiki á HM í Katar, markalaust jafntefli Englands og Bandaríkjanna í riðlakeppninni sem og 3-1 sigur Frakka á Pólverjum í sextán liða úrslitunum. Í alþjóðlegum leikjum á vegum FIFA er hann með 3,11 gul spjöld og 0,11 vítaspyrnur að meðaltali í leik. Á línunum hefur Valenzuela með sér landa sína Jorge Urrego og Tulo Moreno. Juan Gabriel Benitez frá Paragvæ verður fjórði dómari í leik Noregs en Eduardo Gardozo er varadómari. Leikur Norðmanna og Fílabeinsstrandarinnar fer fram á morgun klukkan 17.00 að íslenskum tíma. Sigurvegarinn mætir annaðhvort Brasilíu eða Japan í sextán liða úrslitum keppninnar en þau lið mætast í dag. DIECISEISAVOS DE FINAL I @FIFAWorldCup.Costa De Marfil 🇨🇮 🆚 🇳🇴 @nff_landslag.👤: Jesus Noel Valenzuela Sáez 🇻🇪🚩: Jorge Urrego 🇻🇪🚩: Tulio Moreno 🇻🇪📟: Juan Gabriel Benítez 🇵🇾🚩: Eduardo Cardozo 🇵🇾🏟: Estadio de Dallas 🇺🇸🕚: 11:00AM.📅: 30/06/2026. pic.twitter.com/Aj707eFAT3— Designaciones Arbitrales (@desigarbitrales) June 28, 2026 HM 2022 í Katar Mest lesið Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Hermann látinn taka pokann sinn Fótbolti Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Íslenski boltinn Tveimur refsað og Bergrós líklegast á leið á heimsleikana Sport Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Íslenski boltinn Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Fótbolti Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Fótbolti Elísa fór kílómetrana 80 á undir níu klukkustundum Sport Arnór seldur til Grikklands Fótbolti „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Fótbolti Fleiri fréttir Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norðmönnum Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Hermann látinn taka pokann sinn „Þetta er ekki kallað fótbolti heldur peningabolti“ Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Er „tölvuboltinn“ að trufla markverðina á HM? Óvæntur og „ótrúlega mikill heiður“ Maður dagsins á HM: „Gæti ekki hugsað mér mann sem átti þetta meira skilið“ Mikið þarf að gerast til að fá leik á milli Messi og Ronaldo á HM Forseti FIFA búinn að vera í loftinu í 66 klukkutíma á þessu HM Arnór seldur til Grikklands Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Jürgen Klopp segir að þetta sé besta bandaríska landsliðið í sögunni Húðskammaður af forseta landsins og „blurraður“ í beinni Diomande vill frekar fara til PSG en Liverpool Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ Kanada tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum með dramatísku sigurmarki „Við þurfum bara að horfa á björtu hliðarnar“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ Sjá meira