Fótbolti

Valenzuela frá Venesúela dæmir hjá Norð­mönnum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jesus Valenzuela með aðstoðarmönnum sínum Jorge Urrego og Tulio Morenνο fyrir leik Ástrala og Tyrkja í riðlakeppni HM.
Jesus Valenzuela með aðstoðarmönnum sínum Jorge Urrego og Tulio Morenνο fyrir leik Ástrala og Tyrkja í riðlakeppni HM. Getty/Richard Heathcote

Jesús Valenzuela hefur verið útnefndur aðaldómari í leik Noregs gegn Fílabeinsströndinni í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Þetta er þriðji leikurinn sem hann dæmir á heimsmeistaramótinu í ár.

Valenzuela hefur áður dæmt leik Ástralíu og Tyrklands (2-0) og Bosníu-Hersegóvínu og Katar (3-1) á mótinu.

Þessi 42 ára gamli dómari hefur verið FIFA-dómari síðan 2013 og hefur dæmt leiki á heimsmeistaramóti félagsliða, Copa América og á heimsmeistaramótinu í Katar.

Hann dæmdi tvo leiki á HM í Katar, markalaust jafntefli Englands og Bandaríkjanna í riðlakeppninni sem og 3-1 sigur Frakka á Pólverjum í sextán liða úrslitunum.

Í alþjóðlegum leikjum á vegum FIFA er hann með 3,11 gul spjöld og 0,11 vítaspyrnur að meðaltali í leik.

Á línunum hefur Valenzuela með sér landa sína Jorge Urrego og Tulo Moreno. Juan Gabriel Benitez frá Paragvæ verður fjórði dómari í leik Noregs en Eduardo Gardozo er varadómari.

Leikur Norðmanna og Fílabeinsstrandarinnar fer fram á morgun klukkan 17.00 að íslenskum tíma. Sigurvegarinn mætir annaðhvort Brasilíu eða Japan í sextán liða úrslitum keppninnar en þau lið mætast í dag.

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