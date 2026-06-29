Innlent

Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Mynd tekin úr eftirlitsmyndavél TF-SIF, flugvél Gæslunnar í gær.
Mynd tekin úr eftirlitsmyndavél TF-SIF, flugvél Gæslunnar í gær. Landhelgisgæsla Íslands

Varðskipið Þór sem lét úr höfn í gær og sigldi á slóðir hvalveiðiskipa Hvals hf. vegna hótana aðgerðarsinnans Paul Watsons fylgir nú skipinu Bandero eftir.

Skipið, sem er  á vegum samtakana Watsons, „The Paul Watson Foundation“, er nú komið inn í íslenska lögsögu og heita samtökin því að stöðva veiðar Hvals með góðu eða illu.

Þór lagði af stað um klukkan þrjú í gærdag og eru menn frá sérsveit Ríkislögreglustjóra með í för. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir í samtali við fréttastofu að Þór hafi komið að Bandero í gærkvöldi og fylgi nú skipinu eftir við hvert fótmál.

Mynd tekin úr eftirlitsmyndavél TF-SIF, flugvél Gæslunnar í gær.Landhelgisgæslan

Ekki er gefið upp hvort hvalbátarnir séu á sömu slóðum en Ásgeir segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökkva á staðsetningartækjum sínum telji þau öryggi sínu ógnað og að sú heimild hafi verið nýtt. Þess í stað senda þau upplýsingar um staðsetningu sína handvirkt til Gæslunnar.

Hvalveiðar

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