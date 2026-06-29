Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir

Varðskipið Þór sem lét úr höfn í gær og sigldi á slóðir hvalveiðiskipa Hvals hf. vegna hótana aðgerðarsinnans Paul Watsons fylgir nú skipinu Bandero eftir.
Skipið, sem er á vegum samtakana Watsons, „The Paul Watson Foundation“, er nú komið inn í íslenska lögsögu og heita samtökin því að stöðva veiðar Hvals með góðu eða illu.
Þór lagði af stað um klukkan þrjú í gærdag og eru menn frá sérsveit Ríkislögreglustjóra með í för. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir í samtali við fréttastofu að Þór hafi komið að Bandero í gærkvöldi og fylgi nú skipinu eftir við hvert fótmál.
Ekki er gefið upp hvort hvalbátarnir séu á sömu slóðum en Ásgeir segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökkva á staðsetningartækjum sínum telji þau öryggi sínu ógnað og að sú heimild hafi verið nýtt. Þess í stað senda þau upplýsingar um staðsetningu sína handvirkt til Gæslunnar.
Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar lagði af stað klukkan þrjú í dag frá Reykjavíkurhöfn í átt að hvalveiðiskipum Hvals hf. vegna hótana Pauls Watsons sem beint er að hvalveiðum fyrirtækisins. Fimm sérsveitarmenn auk séraðgerðarmanna Landhelgisgæslunnar eru um borð í skipinu.
Skipið Bandero deilir nú staðsetningu sinni með Landhelgisgæslunni en skipið er í eigu samtaka hvalveiðiandstæðingsins Paul Watson.
Áhöfn skipsins Bandero, skip hvalveiðiverndaraktívistans Paul Watson, hefur ekki orðið við beiðnum Landhelgisgæslunnar um að gefa upp staðsetningu skipsins sem sigldi inn í efnahagslögsögu Íslands í gær. Formaður Hvalavina hefur áhyggjur af komu skipsins til landsins.
Bandero, skip hvalaverndaraktívistans Paul Watsons, sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu fyrr í dag. Watson segir skipinu beint til landsins til að takast á við hvalveiðar Hvals og Kristjáns Loftssonar.