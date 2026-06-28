Lee Jae Myung, forseti Suður-Kóreu, var afar ósáttur við að karlalandsliði þjóðarinnar í fótbolta hafi mistekist að komast upp úr riðlakeppninni á HM. Hann kennir landsliðsþjálfaranum um ófarirnar og vill að íþróttamálaráðuneyti Suður-Kóreu láti rannsaka frammistöðu landsliðsins á HM.
Í nótt varð endanlega ljóst að Suður-Kórea kæmist ekki í 32-liða úrslit heimsmeistaramótsins. Suður-Kóreumenn eygðu von um að vera eitt af þeim átta liðum sem voru með bestan árangur í 3. sæti riðlanna tólf á HM og komast þannig áfram en úrslit annarra leikja voru þeim óhagstæð.
Suður-Kórea vann Tékkland, 2-1, í fyrsta leik sínum í A-riðli heimsmeistaramótsins en tapaði svo fyrir Mexíkó og Suður-Afríku með einu marki gegn engu.
Vonbrigðin voru mikil heima fyrir og Lee var meðal þeirra sem lögðu orð í belg um frammistöðu suður-kóreska liðsins á HM. Og hann dró hvergi af sér.
„Ég er ekki bara undrandi á þessari óvæntu niðurstöðu heldur er ég gjörsamlega furðu lostinn,“ skrifaði Lee á X.
„Enn og aftur hefur sannast að ákvarðanir sem varða einstaklinga eru allt. Þegar „við á móti þeim“ er sett ofar hæfni og vanhæfur einstaklingur er valinn sem leiðtogi er niðurstaðan augljós.“
Öllum mátti ljóst vera að Lee átti þarna við Hong Myung-bo, þjálfara Suður-Kóreu. Hann hefur fengið mikla gagnrýni undanfarna daga, meðal annars fyrir að byrja með Son Heung-min, skærustu stjörnu suður-kóreska liðsins, á bekknum í leiknum gegn Suður-Afríku.
„Ástæðan fyrir því að slíkar klúðurslegar ráðningar – þar sem ekki er gerður greinarmunur á almanna- og einkahagsmunum og persónulegur ávinningur er settur ofar almannahag – eru mögulegar er sú að það er ómögulegt eða erfitt að hafa eftirlit með, kanna og draga þá sem ráða til ábyrgðar,“ skrifaði Lee.
„Mistökin við að komast ekki áfram, sem hafa valdið almenningi vonbrigðum, virðast vera afleiðing af skipulags- og starfsmannamistökum. Ég bið menningar-, íþrótta- og ferðamálaráðuneytið að rannsaka ítarlega nákvæmlega aðstæður þessa atviks, greina orsakir þess, þróa aðgerðir til að koma í veg fyrir að það endurtaki sig og tryggja að úrbætur verði gerðar.“
Hong stýrði suður-kóreska landsliðinu á árunum 2013-14 og tók svo aftur við því fyrir tveimur árum. Hann hefur stýrt landsliðinu í 26 leikjum síðan hann var ráðinn þjálfari þess á ný í júlí 2024. Fimmtán af þessum leikjum hafa unnist, fimm endað með jafntefli og sex tapast.