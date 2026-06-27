Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Lovísa Arnardóttir skrifar 27. júní 2026 13:44 Fjölskyldan saman frá vinstri: Sebastian, Bragi, Elinóra og Rós. Aðsend Nýtt hitamet hefur verið slegið í Ødum á Austur-Jótlandi þar sem hiti mældist 37 gráður í dag. Elinóra Guðmundsdóttir býr í Kaupmannahöfn þar sem hiti hefur einnig verið verulegur. Hún segir nánast óbærilegt úti og hún hafi þurft að halda börnunum inni. „Ég held þetta hafi í dag verið um 35 gráður í skugga,“ segir hún um hitann í dag og að frá því að fjölskyldan flutti til Danmerkur fyrir átta árum muni hún aðeins eftir einu skipti þar sem hiti fór upp í 32 gráður í skugga. Í frétt á vef DR kemur fram að hitamet hafi verið slegið bæði í Ødum á Austur-Jótlandi og á H.C. Andersen flugvellinum norður af Óðinsvéum þar sem hitamælirinn sýndi 37,0 gráður. Tilkynnt var fyrr í dag að hitamet hefði verið slegið þegar hitinn mældist 36,8 gráður á þessum stöðum og búast má því að hiti gæti orðið enn meiri en 37. Fyrra met var frá 10. ágúst 1975 í Holstebro og var 36,4 gráður. „Þetta er líka svo erfitt þegar hitinn fer ekki niður fyrir tuttugu gráður á nóttunni,“ segir hún og að síðasta nótt hafi verið ansi erfið. „Ef hitinn fer ekki niður fyrir tuttugu gráður að nóttu er maður alveg búinn á því.“ Fjölskyldan er með gesti í heimsókn frá Íslandi og hafði systir hennar planað barnaafmæli dag. „Það eru mörg börn hérna í heimsókn hjá okkur og það er auðvitað ekki loftkæling neins staðar,“ segir hún frekar en á Íslandi. Hún segir börnin ansi vansæl. „Þau tala bara um að vilja fara heim til Íslands,“ segir hún. „Við erum að mestu inni, allavega yfir heitasta tímann, börnin að bráðna í sófanum, þótt það sé geggjuð sól úti. Þetta er eitthvað svo öfugsnúið við það sem maður lærði sem barn um að vera úti að leika þegar veðrið er gott.“ Kælar fullir og nóg af klaka Hún segir stöðuna þó ekki þannig í Danmörku að búið sé að setja áfengisbann eins og hafi verið gert víða í Frakklandi. Þar hefur geisað hitabylgja alla síðustu viku og tugir hafa látist, þar með talið börn. Hún segir stöðuna nokkuð góða í Danmörku og sem dæmi hafi hún bæði farið út í búð í gærkvöldi og í dag og kælar hafi verið fullir. „Það tæmast oft búðirnar sem eru nálægt ströndunum og bryggjunni í svona góðu veðri en ég fór út í búð í gærkvöldi og klakakælirinn var fullur, það var nóg af drykkjum, fullt af kældum drykkjum. Verslanir virðast hafa verið vel undirbúnar en það hefur eflaust áhrif að þetta hefur ekki verið svona í tíu daga,“ segir hún og vísar þannig til annarra landa í Evrópu. Hún segir systur sína hafa ákveðið að halda plana með barnaafmæli í dag en þau muni sjá hvernig það hafi. „Við vorum ekki með nein önnur plön í dag en ég veit að það ætluðu margir á ströndina til að geta kælt sig í sjónum.“ Hún segir þau þó hafa þurft að fara út í dag og hafi ferðast í strætó. „Það var engin loftkæling og það var alveg ógeðslega heitt. Þá töluðu krakkarnir mikið um það að þau væru að fara aftur til Íslands í næstu viku,“ segir hún. Viðvaranir gefnar út Hún segir Dani og íbúa í Danmörku hafa verið varaða við. Það hafi verið gefin út viðvörun auk þess sem ítarlega var fjallað um hitann í fréttunum. „Við reynum að taka því rólega,“ segir hún en svipuðum hita er spáð á morgun en þó einnig þrumum og eldingum. „Þetta er sem betur fer um helgar en ekki á virkum dögum. Það eru engir vinnustaðir með loftkælingu,“ segir hún en sjálf starfar Elinóra í íslenska sendiráðinu í Danmörku. Danmörk Íslendingar erlendis Umhverfismál Loftslagsmál Veður Mest lesið Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Erlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Hrafnagilshverfi stækkar ört Innlent Fleiri fréttir Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Sjá meira