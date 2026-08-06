Innlent

Gísli Rafn vill leiða stofnun at­vinnu­veganna

Jón Þór Stefánsson skrifar
Gísli Rafn Ólafsson var þingmaður Pírata frá 2021 til 2024.
Gísli Rafn Ólafsson var þingmaður Pírata frá 2021 til 2024.

Þrettán sóttu um embætti forstjóra Stofnunar atvinnuveganna. Embættið var auglýst laust til umsóknar 7. júlí síðastliðinn og rann umsóknarfrestur út 4. ágúst.

Á meðal þeirra sem sækja um er Gísli Rafn Ólafsson, fyrrverandi þingmaður Pírata og fyrrverandi framkvæmdastjóri Rauða krossins á Íslandi. Jafnframt sækir Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri MAST, um stöðuna.

Atvinnuvegaráðuneytið felur nefnd að fara yfir þær umsóknir sem bárust. Nefndin skilar atvinnuvegaráðherra rökstuddu áliti á hæfni umsækjenda sem skipar að því loknu í embættið.

Umsækjendurnir eru eftirfarandi:

Auður Ýr Sveinsdóttir, ráðgjafi

Ásmundur E. Þorkelsson, framkvæmdastjóri

Egill Þorri Steingrímsson, sviðstjóri

Gísli Gíslason, ráðgjafi

Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri

Halla María Sveinbjörnsdóttir, lögfræðingur

Hans Guttormur Þormar, framkvæmda- og verkefnastjóri

Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri

Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen, hjúkrunarfræðingur

Karl Steinar Óskarsson, deildarstjóri

Kjartan Örn Sigurðsson, forstjóri

Magnús Kristjánsson, fv. forstjóri

Þorgeir Pálsson, stjórnunarráðgjafi og fv. oddviti og sveitarstjóri

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