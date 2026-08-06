Þrettán sóttu um embætti forstjóra Stofnunar atvinnuveganna. Embættið var auglýst laust til umsóknar 7. júlí síðastliðinn og rann umsóknarfrestur út 4. ágúst.
Á meðal þeirra sem sækja um er Gísli Rafn Ólafsson, fyrrverandi þingmaður Pírata og fyrrverandi framkvæmdastjóri Rauða krossins á Íslandi. Jafnframt sækir Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri MAST, um stöðuna.
Atvinnuvegaráðuneytið felur nefnd að fara yfir þær umsóknir sem bárust. Nefndin skilar atvinnuvegaráðherra rökstuddu áliti á hæfni umsækjenda sem skipar að því loknu í embættið.
Umsækjendurnir eru eftirfarandi:
Auður Ýr Sveinsdóttir, ráðgjafi
Ásmundur E. Þorkelsson, framkvæmdastjóri
Egill Þorri Steingrímsson, sviðstjóri
Gísli Gíslason, ráðgjafi
Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri
Halla María Sveinbjörnsdóttir, lögfræðingur
Hans Guttormur Þormar, framkvæmda- og verkefnastjóri
Hrönn Jörundsdóttir, forstjóri
Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen, hjúkrunarfræðingur
Karl Steinar Óskarsson, deildarstjóri
Kjartan Örn Sigurðsson, forstjóri
Magnús Kristjánsson, fv. forstjóri
Þorgeir Pálsson, stjórnunarráðgjafi og fv. oddviti og sveitarstjóri