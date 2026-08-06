Innlent

Bændur kynna ESB skýrslu og fullir fangaklefar

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Kerfisbreyting yrði á íslensku landbúnaði sem hefði áhrif á nær alla grunnþætti hans færi Ísland í Evrópusambandið. Þetta er í það minnsta niðurstaða nýrrar skýrslu sem Bændasamtökin létu gera. 

Við rýnum í skýrsluna í hádegisfréttum Bylgjunnar og ræðum við einn höfund hennar.

Þá segjum við frá því að yfirfullir fangaklefar hafa reynst lögreglunni fjötur um fót við að stemma stigu við innbrotahrinu í borginni. 

Og einnig segjum við frá fimm einstaklingum frá Kólumbíu sem nú sæta gæsluvarðhaldi en fólkið er grunað um smygl á fíknefnum hingað til lands. 

Í sportpakka dagsins förum við yfir leiki Vals og Víkings sem eru framundan í Evrópukeppnum í fótbolta. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 6. ágúst 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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