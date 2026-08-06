Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins barst rétt fyrir klukkan fimm síðdegis tilkynning um reyk á stigagangi í Asparfelli. Viðbragð slökkviliðs er þó nokkuð þar sem um stórt fjölbýlishús er að ræða.
„Við settum allar stöðvar af stað,“ segir Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.
„Við settum fullt útkall á þetta,“ kom fram í fyrsta samtali okkar við slökkvilið en fljótt skipast veður í lofti því upptök reyksins fundust aldrei.
„Það var ekkert að slökkva, við fundum aldrei hvað þetta var,“ upplýsir Sigurjón.
„Það var einhver reykjarslæða og smá lykt í stiganginum en það bara fjaraði út meðan við vorum á staðnum. Það var farið út um allt húsnæðið, þreifað á öllum hurðum og bankað þar sem einhver var heima, leitað á öllum stigaganginum og farið á bak við hús en það bara fannst ekki neitt.“
„Það er bara engin skýring,“ segir Sigurjón. „Þetta kemur stundum upp.“