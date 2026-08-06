Innlent

Héraðssaksóknari með meint kyn­ferðis­brot leikskólastarfsmanns á sínu borði

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Maðurinn starfaði á leikskóla á Akranesi.
Maðurinn starfaði á leikskóla á Akranesi. Vísir/Anton

Mál karlmanns sem var handtekinn grunaður um að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni er komið á borð héraðssaksóknara. Hann gengur frjáls.

Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari í samtali við fréttastofu. Enn hefur ekki verið tekin ákvörðun um hvort ákæra verði gefin út. Rúv greindi fyrst frá. 

Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi, segir að lögreglan hafi lokið rannsókn sinni þann 22. maí og þá hafi héraðssaksóknari tekið við málinu.

Þann 17. mars var ungur karlmaður handtekinn á Akranesi grunaður um að hafa brotið gegn leikskólabarni á leikskólanum Garðaseli. Hann hafði ekki starfað lengi á leikskólanum og var vikið úr starfi á meðan málið var rannsakað. Maðurinn er ekki heimamaður en hefur tengsl við Akranes.

Ekki liggur fyrir hvenær ákvörðun verður tekin í máli mannsins.

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