Flugsveit belgíska hersins kemur til landsins í lok vikunnar til að sinna loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins á Íslandi. Þotugildra verður sett upp á Akureyrarflugvelli.
Flugsveitin samanstendur af fjórum F-16 orrustuþotum og um 110 liðsmönnum samkvæmt tilkynningu frá Stjórnarráðinu. Hún mun taka þátt í verkefninu ásamt starfsmönnum stjórnstöðva Atlantshafsbandalagsins í Uedem í Þýskalandi og á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.
Flugsveitin mun hafa aðsetur á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli ásamt flugsveitum aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins sem sinna kafbátaeftirliti úti fyrir ströndum Íslands. Gert er ráð fyrir því að loftrýmisgæslunni ljúki um miðjan september. Þetta er í annað skipti sem belgíski herinn sinnir gæslunni hér á landi, síðast fyrir ári síðan.
Til stendur að halda aðflugsæfingar á Akureyrarflugvelli og Egilsstaðaflugvelli dagana 7. til 18. ágúst. Sömuleiðis verður sett upp þotugildra á Akureyrarflugvelli.
Varnarmálasvið Landhelgisgæslunnar sér um framkvæmd verkefnisins í samstarfi við Isavia fyrir hönd utanríkisráðuneytisins.