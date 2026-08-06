Pétur Markan, bæjarstjóri Grindavíkur, segist ánægður með endurskoðun á gerð áhættumats fyrir þéttbýli í Grindavík. Nýja nálgunin felur í sér að áhættumatið byggi ekki aðeins á vísindalegu mati, heldur taki einnig mið af reynslu og gildismati þeirra sem búa og starfa við langvarandi óvissu.
Í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu segir að með þátttöku Grindvíkinga, sérfræðinga og fræðimanna verði skilgreindir mælikvarðar á áhættu og skýr þolmörk fyrir ýmsa þætti – svo sem búsetu, tímabundna viðveru, þjónustu sveitarfélagsins og starfsemi fyrirtækja og innviða.
Unnið hefur verið að endurskoðun áhættumats í samráði við Grindvíkinga, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, lögreglustjórann á Suðurnesjum, Veðurstofuna og fleiri.
Bæjarstjórinn er vongóður.
„Þetta hefur þau áhrif að nýtt áhættumat gefur okkur vonir og væntingar – þó svo að það hafi ekki litið dagsins ljós – til að geta tekið ákvarðanir um skólahald, búsetu og taka þessi markvissu skref fram á við sem við þurfum að gera,“ segir Pétur Markan bæjarstjóri Grindavíkur.
Ráðuneytið segir þessa nýju nálgun gera áhættumatið gagnsærra og hagnýtara, en unnt verði að uppfæra það eftir því sem aðstæður breytast og nýta það með markvissari hætti við ákvarðanir um endurreisn Grindavíkur.
„Við erum vongóð um framhaldið og við lítum svo á að við séum að vinna að því að geta tekið örugg og markviss skref fram á við,“ bætir Pétur við.
Að endurskoðuninni koma jafnframt verkfræðistofan Verkís og Alþjóðabankinn. Fyrr í sumar voru haldnar vinnustofur þar sem ofangreindir aðilar tóku þátt og nú eru að störfum hópar sem hafa hafið innleiðingu.