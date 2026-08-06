Sakborningar í umfangsmiklu fjárkúgunarmáli eru orðnir tíu. Brotaþolar eru þrír en lögregla telur að þeir kunni að vera talsvert fleiri. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum Sýnar.
Einnig verður greint frá nýrri skýrslu sem Búnaðarþing lét vinna um möguleg áhrif inngöngu Íslands í Evrópusambandið á íslenskan landbúnað. Framkvæmdastjóri Bændasamtakanna telur að aðild fæli í sér valdaafsal og líkir málinu við sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. öld.
Rætt verður við íbúa í Hamraborg sem segja framkvæmdir vegna nýs miðbæjar Kópavogs valda óbærilegum hávaða. Einn þeirra sér nú ekkert út um gluggann nema viðarplötu og annar segir að svo virðist sem gleymst hafi að fólk búi í húsinu.
Þá segir yfirflugstjóri Landhelgisgæslunnar að tvöfalda þurfi flota hennar og koma upp annarri bækistöð á landsbyggðinni. Mikil aukning varð á útköllum gæslunnar í sumar.
Oddur Ævar verður einnig í beinni útsendingu frá dragbingói í miðborg Reykjavíkur í tilefni Hinsegin daga.
Þetta og meira til í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18.30.