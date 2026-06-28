Innlent

Mats­gerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir á­hrifum slævandi lyfja

Atli Ísleifsson skrifar
Maðurinn var ákærður fyrir að hafa í fjórgang ekið bíl undir áhrifum slævandi lyfja.
Maðurinn var ákærður fyrir að hafa í fjórgang ekið bíl undir áhrifum slævandi lyfja. Vísir/Vilhelm

Landsréttur hefur mildað dóm yfir manni sem meðal annars var dæmdur í héraði fyrir að hafa í fjögur skipti ekið undir áhrifum slævandi lyfja á Akureyri. Maðurinn var upphaflega dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi í Héraðsdómi Norðurlands eystra, en Landsréttur sýknaði manninn af því að hafa ekið undir áhrifum og mildaði dóminn í þrjá mánuði.

Í dómi Landsréttar má sjá að dómurinn hafi talið að matsgerðir Rannsóknarstofu í lyfja- og eiturefnafræði hjá Háskóla Íslands, sem lágu til grundvallar sakfellingar í héraði, nægi ekki einar til að hægt sé að sakfella manninn fyrir umræddan akstur og var hann því sýknaður af þeim hluta ákæru.

Maðurinn var í héraði dæmdur fyrir þjófnað og ýmis brot gegn umferðarlögum, þar á meðal að hafa í fjögur skipti ekið bíl undir áhrifum slævandi lyfja. Í eitt skiptið ók maðurinn á ljósastaur.

Fyrir Landsrétti komu einungis til endurskoðunar þær sakargiftir sem ákærði hafði ekki játað í héraði, en hann neitaði að hafa verið óhæfur til aksturs vegna áhrifa slævandi lyfja í umrædd skipti – það er í þrígang fyrri hluta árs 2024 og svo í eitt skipti 2025.

Í niðurstöðukafla dóms Landsréttar kemur fram að að teknu tilliti til staðfastrar neitunar mannsins og niðurstaðna klínísks mats læknis eftir að maðurinn hafði ekið á ljósastaur og slævandi efni mælst í blóði hans – væru matsgerðirnar ekki einar nægar til að sanna, svo hafið sé yfir skynsamlegan vafa, að hann hafi sýnt af sér þá háttsemi sem rakin var í ákæru, það er að aka undir áhrifum slævandi lyfja. Var meðal annars vísað til breyttrar dómaframkvæmdar í málum sem þessum á síðustu árum.

Maðurinn var því sýknaður af þeim sakargiftum og kröfu ákæruvalds um sviptingu ökuréttar hafnað. Maðurinn var hins vegar dæmdur í þriggja mánaða fangelsi fyrir þau brot sem hann hafði játað, þjófnað í verslun.

Dómsmál Lyf Umferðaröryggi

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