Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Atli Ísleifsson skrifar 28. júní 2026 07:15 Maðurinn var ákærður fyrir að hafa í fjórgang ekið bíl undir áhrifum slævandi lyfja. Vísir/Vilhelm Landsréttur hefur mildað dóm yfir manni sem meðal annars var dæmdur í héraði fyrir að hafa í fjögur skipti ekið undir áhrifum slævandi lyfja á Akureyri. Maðurinn var upphaflega dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi í Héraðsdómi Norðurlands eystra, en Landsréttur sýknaði manninn af því að hafa ekið undir áhrifum og mildaði dóminn í þrjá mánuði. Í dómi Landsréttar má sjá að dómurinn hafi talið að matsgerðir Rannsóknarstofu í lyfja- og eiturefnafræði hjá Háskóla Íslands, sem lágu til grundvallar sakfellingar í héraði, nægi ekki einar til að hægt sé að sakfella manninn fyrir umræddan akstur og var hann því sýknaður af þeim hluta ákæru. Maðurinn var í héraði dæmdur fyrir þjófnað og ýmis brot gegn umferðarlögum, þar á meðal að hafa í fjögur skipti ekið bíl undir áhrifum slævandi lyfja. Í eitt skiptið ók maðurinn á ljósastaur. Fyrir Landsrétti komu einungis til endurskoðunar þær sakargiftir sem ákærði hafði ekki játað í héraði, en hann neitaði að hafa verið óhæfur til aksturs vegna áhrifa slævandi lyfja í umrædd skipti – það er í þrígang fyrri hluta árs 2024 og svo í eitt skipti 2025. Í niðurstöðukafla dóms Landsréttar kemur fram að að teknu tilliti til staðfastrar neitunar mannsins og niðurstaðna klínísks mats læknis eftir að maðurinn hafði ekið á ljósastaur og slævandi efni mælst í blóði hans – væru matsgerðirnar ekki einar nægar til að sanna, svo hafið sé yfir skynsamlegan vafa, að hann hafi sýnt af sér þá háttsemi sem rakin var í ákæru, það er að aka undir áhrifum slævandi lyfja. Var meðal annars vísað til breyttrar dómaframkvæmdar í málum sem þessum á síðustu árum. Maðurinn var því sýknaður af þeim sakargiftum og kröfu ákæruvalds um sviptingu ökuréttar hafnað. Maðurinn var hins vegar dæmdur í þriggja mánaða fangelsi fyrir þau brot sem hann hafði játað, þjófnað í verslun. Dómsmál Lyf Umferðaröryggi Mest lesið Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Innlent Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Erlent Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Innlent Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Innlent Slösuð göngukona flutt með þyrlunni Innlent Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Fleiri fréttir Réðst að hópi drengja í sundlaug Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Sjá meira