Spyr hvort VAR sé orðið happadrætti á þessu HM

Það hefur ekki vantað umdeilda dóma á þessu heimsmeistaramóti í fótbolta og ekki síður hefur verið umdeilt hvenær og hvenær ekki myndbandsdómarar skipta sér af leikjum keppninnar.
Dale Johnson skrifaði pistil fyrir breska ríkisútvarpið þar sem hann velti fyrir sér hvernig myndbandsdómgæslan hefur gengið á þessu heimsmeistaramóti. Fyrirsögnin á pistli hans er: „Er VAR orðið að happdrætti á heimsmeistaramótinu?“
„Fyrir aðeins nokkrum dögum spurði fólk sig hvort myndbandsdómgæslukerfið (VAR) væri notað á annan hátt á heimsmeistaramótinu. Nú, eftir viku af undarlegum ákvörðunum, virðast stuðningsmenn ringlaðir yfir því hvenær VAR muni grípa inn í,“ skrifaði Johnson og bætti við:
„Allt frá vítaspyrnukröfu Gana gegn Englandi, til ógilds marks Brasilíu gegn Skotlandi og opnunarmarks Þýskalands gegn Ekvador, hefur verið erfitt að geta sér til um hvað myndbandsdómarinn muni gera,“ skrifaði Johnson.
Has VAR become a lottery at the World Cup? https://t.co/qpU8AFj6DQ— BBC News (UK) (@BBCNews) June 26, 2026
Has VAR become a lottery at the World Cup? https://t.co/qpU8AFj6DQ
„Pierluigi Collina, yfirmaður dómaramála hjá FIFA, telur að fótbolti sé snertiíþrótt og að ekki öll snerting sé brot. Hann vill sjá leiki með meira flæði og á hærri hraða á þessu heimsmeistaramóti. Ef þú leyfir fleiri harðar tæklingar á vellinum þá verður VAR að aðlagast því og það verður erfiðara að finna rétta jafnvægið fyrir augljós og skýr mistök. Þetta er vandamál sem enska úrvalsdeildin hefur átt í erfiðleikum með að leysa,“ skrifar Johnson.
Á þriðjudag sagði Carlo Queiroz, þjálfari Gana, að „VAR hefði farið í kaffi“ eftir að lið hans fékk ekki vítaspyrnu gegn Englandi fyrir tæklingu Ezri Konsa á Prince Kwabena Adu.
Þetta var klaufaleg tækling og kom verulega á óvart að ekkert inngrip hafi átt sér stað í leik sem lauk 0-0. Á miðvikudag var mark dæmt af Brasilíu í 3-0 sigri þeirra gegn Skotlandi vegna brots Vinicius Jr. á Jack Hendry.
Í þetta sinn hafði hái þröskuldurinn verið lækkaður. Svo virtist sem Hendry hefði sparkað í framherja Real Madrid frekar en að um augljóst og skýrt brot hafi verið að ræða.
„Ég held að Skotar séu svolítið heppnir, satt best að segja. Það er smá snerting áður en boltinn er spilaður en mér finnst þetta í raun ekki vera brot,“ sagði Darren Cann, fyrrverandi aðstoðardómari á heimsmeistaramóti, í þættinum Match of the Day.
Áfram til fimmtudags og 2-1 taps Þýskalands gegn Ekvador. Mark Leroy Sané fyrir Þýskaland í upphafi leiks fékk að standa þrátt fyrir að hátt spark Alexandars Pavlovic hafi greinilega hitt höfuð Pedro Vite. Þetta virtist vera augljóst VAR-inngrip en ákvörðun dómarans á vellinum, Tori Penso, fékk að standa.
„Sérhver leikmaður sem horfir á þetta heimsmeistaramót núna hefði séð þetta atvik og sagt strax, þetta er að stofna andstæðingi í hættu, þetta er hættuspark, þetta er brot,“ sagði Joe Hart í Match of the Day.
Ellen White bætti við: „Ég er hneyksluð á því að þetta hafi ekki verið endurskoðað og ekki dæmt af.“
Síðan, rétt eftir hálfleik, benti Penso á punktinn fyrir vítaspyrnu eftir að Kai Havertz féll í tæklingu frá Joel Ordonez. Enn í þetta sinn greip VAR-dómarinn Joe Dickerson inn í og sagði dómaranum að afturkalla vítaspyrnuna vegna brots Leroy Sané á Vite á miðjum vellinum.
„Kannski fannst VAR-dómurunum þeir vera að bæta fyrir fyrri yfirsjónir en það virtist óhugsandi að VAR gæti dæmt eitt brotið en ekki hitt,“ skrifar Johnson.
Stóru liðin hafa komið vel út úr myndbandsdómgæslunni á mótinu. Mark Brasilíu og vítaspyrna Þýskalands eru einu huglægu inngripin sem hafa farið gegn sigurstranglegustu liðum mótsins.
„Þó að Frakkland hafi ekki fengið vítaspyrnu gegn Senegal fyrir tæklingu Sadio Mané á Kylian Mbappé, var það mælt með af VAR en hafnað af dómaranum. Eins og til að undirstrika skynjunina á ósamræmi, voru margir hneykslaðir á því að Mbappé hafi ekki fengið vítaspyrnuna,“ skrifar Johnson.
Pierluigi Collina, yfirmaður dómaramála hjá FIFA, hefur mikið verk fyrir höndum með teymi sínu sem telur 30 myndbandsdómara í bækistöðvum þeirra í Dallas.
„Lágmarksinngrip fyrir hámarksávinning var upphaflega hugmyndafræði VAR þegar það var kynnt, en það er mjög erfitt að ná því. En öll hugmyndin byggir á góðri ákvarðanatöku á vellinum. Lágmarksinngrip virkar aðeins þegar dómarar taka réttar ákvarðanir og það virðist ekki vera að gerast núna,“ skrifar Johnson.