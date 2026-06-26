Fótbolti

Búið að slá marka­metið á HM í fót­bolta

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi fagnar einu af fimm mörkum sínum á heimsmeistaramótinu í ár.
Lionel Messi fagnar einu af fimm mörkum sínum á heimsmeistaramótinu í ár. Getty/Tullio Puglia

Þótt riðlakeppni heimsmeistaramótsins klárist ekki fyrr en aðfaranótt sunnudags þá er þegar búið að slá markamet HM.

Auston Trusty, fyrrverandi leikmaður Arsenal, skráði sig á spjöld sögunnar þegar hann kom Bandaríkjunum yfir gegn Tyrklandi. Það var nefnilega markið sem sló fyrra markametið sem var 172 mörk á einu heimsmeistaramóti.

Búist var við að markametið yrði slegið eftir að liðum var fjölgað úr 32 í 48 fyrir HM í fótbolta árið 2026. Hins vegar var það slegið mjög snemma á mótinu.

Fyrra markametið var sett á HM í Katar árið 2022. Á því móti voru spilaðir 64 leikir. Á móti ársins hafa hingað til verið spilaðir 60 leikir og 177 mörk hafa verið skoruð.

Fyrir leiki kvöldsins hafa verið skoruð 2,95 mörk að meðaltali í leik en meðalskorið í Katar fyrir fjórum árum var 2,69 mörk að meðaltali í leik og á HM 2018 voru skoruð 2,64 mörk í leik.

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