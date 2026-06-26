Þótt riðlakeppni heimsmeistaramótsins klárist ekki fyrr en aðfaranótt sunnudags þá er þegar búið að slá markamet HM.
Auston Trusty, fyrrverandi leikmaður Arsenal, skráði sig á spjöld sögunnar þegar hann kom Bandaríkjunum yfir gegn Tyrklandi. Það var nefnilega markið sem sló fyrra markametið sem var 172 mörk á einu heimsmeistaramóti.
Búist var við að markametið yrði slegið eftir að liðum var fjölgað úr 32 í 48 fyrir HM í fótbolta árið 2026. Hins vegar var það slegið mjög snemma á mótinu.
Fyrra markametið var sett á HM í Katar árið 2022. Á því móti voru spilaðir 64 leikir. Á móti ársins hafa hingað til verið spilaðir 60 leikir og 177 mörk hafa verið skoruð.
Fyrir leiki kvöldsins hafa verið skoruð 2,95 mörk að meðaltali í leik en meðalskorið í Katar fyrir fjórum árum var 2,69 mörk að meðaltali í leik og á HM 2018 voru skoruð 2,64 mörk í leik.
173 - Auston Trusty's goal was the 173rd scored in the 2026 FIFA World Cup, the most in any edition of the competition.Party. pic.twitter.com/zn57NJ19aj— OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026
173 - Auston Trusty's goal was the 173rd scored in the 2026 FIFA World Cup, the most in any edition of the competition.Party. pic.twitter.com/zn57NJ19aj