Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Agnar Már Másson skrifar 26. júní 2026 09:51 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra. Vísir/ÍVar Fannar Dómsmálaráðuneytinu bárust 22 umsóknir um starf upplýsingafulltrúa. Þetta kemur fram í tilkynningu. Freyr Gígja Gunnarsson, sem er nú upplýsingafulltrúi, hefur gegnt starfinu síðan í apríl en það hafði ekki verið auglýst. Hann er meðal umsækjenda. Þann 15. júní auglýsti dómsmálaráðuneytið starf upplýsingafulltrúa laust til umsóknar og var umsóknarfrestur til 25. júní. Umsækjendur eru: Arnar Freyr Hrólfsson, verkstjóri Björn Teitsson, verkefnastjóri Alla Moiseeva, málastjóri Mobareka Jalazada, þjónustufulltrúi Baldvin Pálsson, starfsnemi Andri Már Hagalín, eftirlitsfulltrúi Guðmundur Jónsson, þjónustustjóri Hildur Edda Einarsdóttir, túlkandi Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir, fréttamaður Rúnar Pálmason, upplýsingafulltrúi Hringur Árnason, móttökuritari Ásta Sigríður Guðjónsdóttir, markaðssérfræðingur Pétur Matthías Sæmundsson, lagerstjóri Jóhanna Heiðdal Sigurðardóttir, hótelstjóri Hanna Björt Kristjánsdóttir, lögfræðingur Freyr Gígja Gunnarsson, upplýsingafulltrúi Óli Kristján Ármannsson, ráðgjafi Hrafnhildur B. Stefánsdóttir, upplýsinga- og fræðslufulltrúi Hera Melgar Aðalheiðardóttir, verkefnastjóri Runólfur Trausti Þórhallsson, knattspyrnuþjálfari Þórdís Hadda Yngvadóttir, teymisstjóri Gréta Hauksdóttir, deildarfulltrúi Vinnumarkaður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Vistaskipti Stjórnsýsla Mest lesið Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni Innlent Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Erlent Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Innlent Áfengisbann í París um helgina Erlent Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Innlent Elon Musk skipað að bera vitni undir eið Erlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Fleiri fréttir Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Stúlkan er fundin Boðar frekari niðurskurð Borgarstarfsmenn taka pokann sinn og kapphlaup við tímann í Venesúela Kastaðist af hjólinu þegar ekið var á hann „Erfiður dagur í ráðhúsinu í dag“ Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Hópuppsögn í borginni: Störfum fækkar um 40 prósent Vara við netsvikum í nafni „netglæpalögreglunnar“ Fimm vilja stýra HSA Vara við aðskotaefni í tei Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Segir Suðurlandsbraut fara aftur í vinnslu án þess að tefja verkefnið „Virðist vera að það sé kerfislægt brotið á fötluðu fólki“ Stórskrýtið að ekki séu til lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar Bjóða út jarðvinnuframkvæmd vegna Stóra-Hrauns Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Fleiri andvígir hvalveiðum en fylgjandi Sjá meira