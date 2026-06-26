Innlent

Þessi sóttu um starf upp­lýsinga­full­trúa

Agnar Már Másson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra. Vísir/ÍVar Fannar

Dómsmálaráðuneytinu bárust 22 umsóknir um starf upplýsingafulltrúa.

Þetta kemur fram í tilkynningu. 

Freyr Gígja Gunnarsson, sem er nú upplýsingafulltrúi, hefur gegnt starfinu síðan í apríl en það hafði ekki verið auglýst. Hann er meðal umsækjenda.

Þann 15. júní auglýsti dómsmálaráðuneytið starf upplýsingafulltrúa laust til umsóknar og var umsóknarfrestur til 25. júní. 

Umsækjendur eru:

  1. Arnar Freyr Hrólfsson, verkstjóri
  2. Björn Teitsson, verkefnastjóri
  3. Alla Moiseeva, málastjóri
  4. Mobareka Jalazada, þjónustufulltrúi
  5. Baldvin Pálsson, starfsnemi
  6. Andri Már Hagalín, eftirlitsfulltrúi
  7. Guðmundur Jónsson, þjónustustjóri
  8. Hildur Edda Einarsdóttir, túlkandi
  9. Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir, fréttamaður
  10. Rúnar Pálmason, upplýsingafulltrúi
  11. Hringur Árnason, móttökuritari
  12. Ásta Sigríður Guðjónsdóttir, markaðssérfræðingur
  13. Pétur Matthías Sæmundsson, lagerstjóri
  14. Jóhanna Heiðdal Sigurðardóttir, hótelstjóri
  15. Hanna Björt Kristjánsdóttir, lögfræðingur
  16. Freyr Gígja Gunnarsson, upplýsingafulltrúi
  17. Óli Kristján Ármannsson, ráðgjafi
  18. Hrafnhildur B. Stefánsdóttir, upplýsinga- og fræðslufulltrúi
  19. Hera Melgar Aðalheiðardóttir, verkefnastjóri
  20. Runólfur Trausti Þórhallsson, knattspyrnuþjálfari
  21. Þórdís Hadda Yngvadóttir, teymisstjóri
  22. Gréta Hauksdóttir, deildarfulltrúi
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