Bjóða út jarðvinnuframkvæmd vegna Stóra-Hrauns

Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir (FSRE), óskar eftir tilboðum fyrirtækja eða teyma fyrirtækja í almennu útboði sem felur í sér jarðvinnuframkvæmd á nýju öryggisfangelsi að Stóra-Hrauni í sveitarfélaginu Árborg. FSRE óskar eftir tilboðunum fyrir hönd dómsmálaráðuneytisins. Útboðið opnar í dag og stendur til 20. ágúst.
Í tilkynningu á vef opinberra útboða kemur fram að um sé að ræða almennt útboð samkvæmt lögum um opinber innkaup og að það sé auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Verkið felur meðal annars í sér aðstöðusköpun, uppsetningu vinnubúða, vegagerð, lagningu veitna og rafstrengja, afvötnun svæðis, jarðvinnu fyrir mannvirki fyrsta áfanga, fyllingar, jarðvegsskipti og uppsetningu ytri netgirðingar.
Í tilkynningu kemur jafnframt fram að fyrirhugað sé að byggja nýtt öryggisfangelsi á háu öryggisstigi sem eigi að rýma 128 afplánunarfanga. Nýtt öryggisfangelsi á að leysa af núverandi fangelsi að Litla-Hrauni sem til samanburðar er átta deildir og hýsir 83 karlfanga.
Í tilkynningu segir að nýja öryggisfangelsinu hafi verið valin staðsetning í landi Stóra-Hrauns í sveitarfélaginu Árborg. Aðkoma að fangelsinu verði frá Gaulverjabæjarvegi (33).
Öryggisfangelsið verður byggt í tveimur áföngum; fyrst verður lögð áhersla á almenn fangarými sem rúma 56 fanga, skólabyggingu, eina vinnustofu, vöruhús, hliðbyggingu, sem og gesta-/starfsmannabílastæði.
Í seinni áfanga verður byggð öryggisdeild sem rúmar 16 fanga, fyrirmyndardeild sem rúmar 56 fanga, aðra vinnustofu, starfsmannahús og sér starfsmannabílastæði.
Rætt var við dómsmálaráðherra um uppbyggingu fangelsins í nóvember. Þá sagði hún útboð á næsta leiti og að hún væri að skoða kostnað vegna uppbyggingar og hvernig mætti ná honum niður. Í fréttum í nóvember árið 2024 var greint frá því að kostnaður við byggingu nýs fangelsis í landi Stóra-Hrauns væri áætlaður um sautján milljarðar króna.
Mikið álag hefur verið á fangelsiskerfinu síðustu ár. Fangaverðir sögðu í yfirlýsingu í apríl að kerfið væri komið að þolmörkum.
Erfiðara væri að tryggja öryggi fanga og starfsfólks og halda uppi eðlilegri þjónustu. Dæmi séu um að fjórtán fangar dvelji á deild fyrir átta og að fangar þurfi að dvelja í einangrun eða á lögreglustöðvum langtímum við ófullnægjandi aðstæður.