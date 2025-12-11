Vinna stendur enn yfir við undirbúning vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar nýs fangelsis að Stóra-Hrauni og er útboð vegna jarðvegsvinnu væntanlegt. Þetta segir dómsmálaráðherra sem segir afstöðu sína algjörlega óbreytta hvað varðar uppbyggingu fangelsisins. Hins vegar taki verkefni af þessum toga töluverðan tíma og hún hafi staldrað við þann mikla kostnað sem fyrri ríkisstjórn hafi gert ráð fyrir að færi í verkefnið og því hafi hún viljað láta skoða hvernig mætti ná kostnaði niður.
Þetta kom fram í svari Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra við fyrirspurn Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi dómsmálaráðherra, í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi í dag.
Í fyrirspurn sinni rakti Guðrún þá erfiðu stöðu sem uppi er í fangelsiskerfinu og innti ráðherra eftir svörum um hvað hún hyggist gera til að bæta kerfið. „Hvar stendur nú undirbúningurinn að nýju öryggisfangelsi að Stóra-Hrauni og hvaða áþreifanlegu skref hafa verið stigin til að tryggja að þessi framkvæmd, sem þegar hefur verið tekin inn í fjármálaáætlun, verði loksins að veruleika sem lausn á algjörlega óviðunandi stöðu í fullnustukerfinu?“ spurði Guðrún.
Í fyrra svari sínu benti Þorbjörg á að málaflokkurinn hafi verið vanfjármagnaður til margra ára. „Stóra-Hraun mun rísa. Það mun rísa á Suðurlandi. Og háttvirtur þingmaður spyr um næstu skref. Útboð um jarðvegsvinnu á Stóra-Hrauni er á næsta leiti. Þetta mál er í ágætum tökum, stendur til og allt óbreytt hvað það varðar. Við vitum hins vegar að fangelsi rís ekki á einni nóttu, ekki á einni viku og heldur ekki á ellefu mánuðum,“ sagði Þorbjörg. Þá nefndi hún áform um að setja á fót brottfararstöð sem muni létta á fangelsiskerfinu.
Afstaða hennar til byggingar nýs fangelsis sé óbreytt en hins vegar staldri hún við þær kostnaðartölur sem legið hafi fyrir af hálfu fyrri ríkisstjórnar. „Ég var ósátt við það hversu dýr þessi framkvæmd átti að vera. Af þeirri ástæðu hefur verið vinna í gangi um það að rýna hvernig megi ná þessum kostnaði niður, þannig að fjárfesting geti talist skynsamleg,“ sagði Þorbjörg.
Í síðari ræðu sinni sagði Guðrún arftaka sinn hafa farið með rangt mál hvað varðar þann kostnað sem fyrri ríkisstjórn hafi gert ráð fyrir vegna fangelsisins. Kostnaðaráætlun hafi gert ráð fyrir sautján milljörðum vegna nýs öryggisfangelsis en ekki þrjátíu milljörðum líkt og fram hafi komið í máli Þorbjargar.