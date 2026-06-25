Innlent

Vasaþjófar á ferð í mið­borginni

Atli Ísleifsson skrifar
Á meðal þess sem var stolið var vegabréf.
Á meðal þess sem var stolið var vegabréf. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í tvígang í gærkvöldi vegna vasaþjófnaðar í miðborg Reykjavíkur. Meðal þess sem var stolið var vegabréf.

Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þar sem segir frá málum sem komu inn á borð lögreglu í gærkvöldi og í nótt.

Einnig segir frá því að eldur hafi komið upp í bíl, en um var að ræða bíl í Lálandi í Fossvogi eins og sagt var frá á Vísi í gærkvöldi.

Í tilkynningu lögreglu segir einnig að tilkynnt hafi verið um slys á manni sem var á rafhjóli. Mögulegt sé að viðkomandi hafi beinbrotnað og var sjúkrabíll og lögregla send á vettvang.

Þá var maður handtekinn vegna rannsóknar á heimilisofbeldi og afskipti höfð af öðrum vegna vörslu fíkniefna og aksturs undir áhrifum fíkniefna.

Á svæði 2 – sem nær yfir Kópavog og Breiðholt – var tilkynnt um þjófnað í starfsmannaaðstöðu bókasafns. Vísbendingar séu þó um hver hafi verið þar að verki.

Lögreglumál Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið