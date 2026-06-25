Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í tvígang í gærkvöldi vegna vasaþjófnaðar í miðborg Reykjavíkur. Meðal þess sem var stolið var vegabréf.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þar sem segir frá málum sem komu inn á borð lögreglu í gærkvöldi og í nótt.
Einnig segir frá því að eldur hafi komið upp í bíl, en um var að ræða bíl í Lálandi í Fossvogi eins og sagt var frá á Vísi í gærkvöldi.
Í tilkynningu lögreglu segir einnig að tilkynnt hafi verið um slys á manni sem var á rafhjóli. Mögulegt sé að viðkomandi hafi beinbrotnað og var sjúkrabíll og lögregla send á vettvang.
Þá var maður handtekinn vegna rannsóknar á heimilisofbeldi og afskipti höfð af öðrum vegna vörslu fíkniefna og aksturs undir áhrifum fíkniefna.
Á svæði 2 – sem nær yfir Kópavog og Breiðholt – var tilkynnt um þjófnað í starfsmannaaðstöðu bókasafns. Vísbendingar séu þó um hver hafi verið þar að verki.