Innlent

Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Anna Kristín Sigurðardóttir, forsöðumaður Vesturbæjarlaugar, segir að vænta megi þess að laugin verði lokuð í langan tíma næsta sumar.
Anna Kristín Sigurðardóttir, forsöðumaður Vesturbæjarlaugar, segir að vænta megi þess að laugin verði lokuð í langan tíma næsta sumar.

Enn heldur botninn í Vesturbæjarlaug áfram að flagna og er búið að loka lauginni fyrir nauðsynlegar viðhaldsframkvæmdir. Forstöðukona segir ljóst að lauginni verði aftur lokað næsta sumar í enn lengri tíma.

Vesturbæjarlaug hefur verið lokað enn eina ferðina til að bregðast við flögnun á botni laugarinnar en eins og frægt er var lauginni lokað ítrekað síðasta sumar vegna tíðra viðhaldsframkvæmda.

Þeir sem ætluðu að gera ser góðan dag i bliðviðrinu og stinga sér til sunds í Vesturbæ neyddust til að leita á önnur mið.

Umfangsmikil viðhaldsframkvæmd fór fram í lauginni síðasta sumar og var henni fyrst lokað 26. maí og opnuð aftur 19. júlí en þá drógust framkvæmdir á langinn. Þá fór laugin að flagna og var henni lokað aftur 18. ágúst en opnuð viku síðar. Í þriðja sinn var henni lokað í sólarhring 29. ágúst og stóð hún opin þangað til henni var lokað aftur 13. október fram til 28. október. Laugin verður lokuð í viku í þetta sinn.

Forstöðumaður sundlaugarinnar bindir vonir við að atburðarásin endurtaki sig ekki.

„Á síðasta ári var viðhaldslokun líka þar sem var ákveðið að fara rosalega vel í laugarkarið og því miður tókst það ekki betur en svo að hér erum við aftur ári síðar. Á einhverjum tímapunkti í vetur var orðin svona mikil flögnun í vatninu að börnin voru að synda og allt í einu var bara komið plast framan í þau.“

Ekki verður ráðist í þær framkvæmdir sem þarf til að koma í veg fyrir frekari flögnun heldur verður laugin blettuð.

„Það liggur fyrir að næsta sumar verði aðallaugin tekin aftur almennilega í gegn. Þannig eftir því sem ég veit liggur fyrir ágætlega löng viðhaldslokun næsta sumar.“

Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg voru þau mistök gerð í fyrra að málningin fékk ekki nægilegan tíma til að þorna en þar spilaði kalt veður einnig inn í.

„Ég held að það hafi verið vonbrigði fyrir alla. Það langaði öllum að þetta myndi endast næstu sjö árin og við þyrftum ekki að loka nema eitthvað smotterí.“

Sund Reykjavík

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