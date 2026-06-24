Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Tómas Arnar Þorláksson skrifar 24. júní 2026 22:01 Anna Kristín Sigurðardóttir, forsöðumaður Vesturbæjarlaugar, segir að vænta megi þess að laugin verði lokuð í langan tíma næsta sumar. Enn heldur botninn í Vesturbæjarlaug áfram að flagna og er búið að loka lauginni fyrir nauðsynlegar viðhaldsframkvæmdir. Forstöðukona segir ljóst að lauginni verði aftur lokað næsta sumar í enn lengri tíma. Vesturbæjarlaug hefur verið lokað enn eina ferðina til að bregðast við flögnun á botni laugarinnar en eins og frægt er var lauginni lokað ítrekað síðasta sumar vegna tíðra viðhaldsframkvæmda. Þeir sem ætluðu að gera ser góðan dag i bliðviðrinu og stinga sér til sunds í Vesturbæ neyddust til að leita á önnur mið. Umfangsmikil viðhaldsframkvæmd fór fram í lauginni síðasta sumar og var henni fyrst lokað 26. maí og opnuð aftur 19. júlí en þá drógust framkvæmdir á langinn. Þá fór laugin að flagna og var henni lokað aftur 18. ágúst en opnuð viku síðar. Í þriðja sinn var henni lokað í sólarhring 29. ágúst og stóð hún opin þangað til henni var lokað aftur 13. október fram til 28. október. Laugin verður lokuð í viku í þetta sinn. Forstöðumaður sundlaugarinnar bindir vonir við að atburðarásin endurtaki sig ekki. „Á síðasta ári var viðhaldslokun líka þar sem var ákveðið að fara rosalega vel í laugarkarið og því miður tókst það ekki betur en svo að hér erum við aftur ári síðar. Á einhverjum tímapunkti í vetur var orðin svona mikil flögnun í vatninu að börnin voru að synda og allt í einu var bara komið plast framan í þau.“ Ekki verður ráðist í þær framkvæmdir sem þarf til að koma í veg fyrir frekari flögnun heldur verður laugin blettuð. „Það liggur fyrir að næsta sumar verði aðallaugin tekin aftur almennilega í gegn. Þannig eftir því sem ég veit liggur fyrir ágætlega löng viðhaldslokun næsta sumar.“ Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg voru þau mistök gerð í fyrra að málningin fékk ekki nægilegan tíma til að þorna en þar spilaði kalt veður einnig inn í. „Ég held að það hafi verið vonbrigði fyrir alla. Það langaði öllum að þetta myndi endast næstu sjö árin og við þyrftum ekki að loka nema eitthvað smotterí.“ Sund Reykjavík Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Innlent „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Innlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Innlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Lögreglan leitar enn að Ernu Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Fleiri fréttir Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Til marks um tíma þegar fólk vildi gefa eitthvað til baka Hiti á fyrsta fundi: „Það þarf ekki minni menntun til að kenna minna fólki“ Aldrei upplifað annan eins hita í Lundúnum Nú mega yngri en 25 ára ekki leigja golfbíl Fluttur á sjúkrahús eftir að hafa ekið á kyrrstæðan bíl úti í vegkanti Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Skattamál: „Sumir kalla það hækkun, aðrir kalla það að hætta að fá afslátt“ Nóróveira í ostrum Fær ekki lögbundna þjónustu og óvissa um framtíð listaverks Fyrrverandi starfsmaður fær tæpar tuttugu milljónir Lögreglan leitar enn að Ernu „Mun skynsamlegri leið en að hækka skatta og gjöld“ Kölluð út vegna aflvana báts við Hellisey Segir bróðurdóttur sína hafa verið greindarskerta Dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir banaslysið á Sæbraut Tæplega tveggja ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Þessi 24 vilja taka við bæjarstjórastólnum af Magnúsi Skráðum félögum í Nýju Avalon fjölgaði um 575 prósent Telja ríkið vera að brjóta samkomulag um börn með fjölþættan vanda Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut „Við stöndum öll með starfsemi Samhjálpar“ Óvissa með kaffistofu Samhjálpar og listaverk Gerðar í hættu Konum sem beita heimilisofbeldi fjölgar Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Hyggjast stórbæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Jarðskjálftar í grennd við Húsafell en enginn órói „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Sjá meira