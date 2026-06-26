Bjarni Fritzson, formaður skóla- og frístundaráðs, segir opnunartíma frístundamiðstöðva verða til 17 en ekki 16.30 næsta vetur. Það sé auðvelt lausn í hagræðingu að velta kostnaði yfir á foreldra en nýr meirihluti ætli ekki að gera það.
Borgarstjórn samþykkti í apríl að stytta opnunartíma frístundamiðstöðva en skerðingin var liður í hagræðingu í fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir 2025 til 2029.
Þar var einnig samþykkt að loka sumarfrístund í fimm vikur í stað fjögurra og að hætta þjónustu frístundaheimila á löngum dögum. Skerðingin var eitt baráttumála Sjálfstæðisflokksins í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga í haust og að hún yrði dregin til baka.
Bjarni segir í samtali við fréttastofu að það sé verið að leita lausna í þessu máli en að hann vonist til þess að niðurstaða náist í málið á næstu dögum. Ráðningar fyrir frístundaheimilin séu á fullu og því liggi á að finna lausn.
„Hundrað daga verkefnalisti nýs meirihluta er óumsemjanlegur og við munum standa við að uppfylla öll verkefni á listanum,“ segir Bjarni.
Hann segir verkefnið enn ófjármagnað en að þessi breyting verði afturkölluð.
„Við vinnum hörðum höndum að því að leysa þetta mál, að finna lausn sem við sættum okkur við. Við erum að taka við fjármálaramma fyrir árið sem er búið að setja,“ segir hann og að nýr meirihluti vinni hörðum höndum, með skóla- og frístundasviði, að því að finna lausn fyrir næsta skólaár.
„Það er ótrúlega mikilvægt að koma þessu að sem fyrst, svo þau geti skipulagt starfið sitt. Við vorum á fundi í morgun um þetta mál og náum vonandi að klára þetta mál og koma þessu frá okkur í ásættanlegan farveg.
Bjarni segir að á hundrað daga listanum sé fjöldi verkefna og þetta sé eitt þeirra sem sé enn verið að koma í farveg. Það verði staðið við það en það verði samt sem áður að finna lausn sem allir eru sáttir við.
„Það er ótrúlega stífur rammi utan um fjármálin á sviðinu og þegar það er búið að setja upp rammann þá getur það verið erfitt. En við viljum ekki skerða þjónustu, við viljum einfalda líf foreldra. Það er hluti af okkar stefnu. Það er þægilegt að skera niður þjónustuna og henda því yfir á foreldrana,“ segir hann og en að þannig vilji nýr meirihluti ekki vinna.
„Það er hluti af því sem við erum að gera, en það tekur lengri tíma en tvær vikur. Mér finnst við búin að gera ótrúlega mikið á stuttum tíma.“