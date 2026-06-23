Fylgi flokkanna sem bjóða fram til Alþingis er á hreyfingu en áhrifa gætir frá nýliðnum sveitarstjórnarkosningum. Við förum yfir helstu tíðindi sem lesa má úr könnuninni með stjórnmálafræðiprófessor í kvöldfréttum Sýnar.
Íbúar sem andæfðu nýrri staðsetningu Kaffistofu Samhjálpar við Grensásveg höfðu betur í deilumáli. Við ræðum við framkvæmdastjóra Samhjálpar í beinni útsendingu og fáum að heyra hvaða þýðingu þessar vendingar munu hafa á skjólstæðinga Kaffistofunnar.
Hvalveiðiskip Hvals hf. hafa veitt þrjár langreyðar síðan á föstudag. Við sýnum myndefni frá Hvalfirði.
Þá fjöllum við um skæða hitabylgju sem heldur hluta Evrópu í heljargreipum.
Við verðum í beinni frá bílastæðinu í Smáralind en forsvarsmenn verslunarmiðstöðvarinnar hyggjast taka upp gjaldskyldu í haust. Við fáum nánari útskýringar á fyrirkomulaginu. Við verðum líka í beinni útsendingu frá Suðursveit þar sem verið er að taka í notkun nýjan fjölnota íþróttavöll.
Ísland á fulltrúa á heimsmeistaramóti nuddara í Kaupmannahöfn. Fréttastofa sendi Odd Ævar Gunnarsson, fréttamann, á nuddbekkinn þar sem hann fékk að kynnast því besta sem gerist í nuddi þótt Oddur hafi stundum rekið upp harmakvein þegar nuddarinn vann á vöðvabólgunni.
Í sportinu verður rætt við Gunnlaug Árna sem skráði nafn sitt í íslensku golfsöguna þegar hann varð fyrstur til að taka þátt á opna bandaríska meistaramótinu.
Forsætisráðherra er síðan gestur í Íslandi í dag. Hún ræðir um liðinn þingvetur, efnahagsmálin og þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Missiði ekki af kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu hálf sjö.