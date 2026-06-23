Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 23. júní 2026 12:44 Sjálfur er Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá Bliku staddur í Róm og þar er hitinn á bilinu 33-35 stig. Vísir/Vilhelm Nýliðin nótt var sú heitasta frá upphafi mælinga í Frakklandi og Lundúnum er lýst sem bakaraofni. Hitabylgjan í Evrópu hefur reynst banvæn en veðurfræðingur sem talar frá Róm segir að miðja hitahvelfingarinnar sé að færast norður yfir Bretlandseyjar. Meðalhiti liðinnar nætur í Frakklandi reyndist tuttugu og ein komma sex gráður og var hún hlýjasta nótt Frakklands frá upphafi mælinga 1947. Svo gott sem allur Spánn er undirlagður hitaviðvörunum en rauðar viðvaranir gilda fyrir hluta norður og suður Spánar. Þá er Lundúnum líkt við bakaraofn í Gardian. Heitt eins og í bakaraofni Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur Bliku, er staddur í Róm en hitabylgjunni hefur í erlendum fjölmiðlum verið líkt við eins konar hitahvelfingu. „Já, það er ágætis lýsing að segja það. Það liggur svona, það er svona heit blaðra í loftinu og það er niðurstreymi lofts og það kemur að ofan og hlýnar við það að streyma niður og verður svona ofboðslega heitt, bara eins og í bakaraofni.“ „Miðjan á þessari hitahvelfingu hefur verið undanfarna daga yfir Frakklandi og Vestur-Frakklandi, og sérstaklega á Bordeaux-svæðinu. Þar mældist nú hiti yfir 40 gráður í gær sem er einsdæmi í júnímánuði, samfara rauðum viðvörunum sem þar hafa verið. Síðan er miðja þessarar hitahvelfingar eða hitahjálms að teygja sig norður yfir Bretlandseyjar og yfir Suður-England og ég sé að í London er verið að spá 36 stiga hita á föstudaginn og þar er búið að gefa út appelsínugular og rauðar viðvaranir, þannig að þetta er nú svona alvöru hitabylgja, það er ekki hægt að segja annað.“ Brýnt að fara að ráðleggingum Fjölmargir Íslendingar eru á ferð og flugi um Evrópu þessar vikurnar og sumir hverjir á viðvörunarsvæðum. „Almenna ráðleggingin, ef það eru rauðar viðvaranir, er að halda sig bara inni í loftkældu rými og vera ekkert að fara út því það er raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag,“ segir Einar. Einar sjálfur er staddur í Róm á Ítalíu. „Hér er brækjuhiti þótt hér sé bara gul viðvörun en ekki rauð. Hér er 33–35 stiga hiti. Það er þannig að þessar borgir draga til sín hita og þessar mælingar sem mest er af eru úr sveitum en það er alltaf aðeins hlýrra í borgunum. Það er ofboðslega heitt og erfitt að vera inni í þessum borgum.“ Spánn Frakkland Bretland Veður Tengdar fréttir Rauðar viðvaranir í Bretlandi vegna hita Veðurstofan í Bretlandi telur líklegt að í dag verði heitasti dagur júnímánaðar frá upphafi mælinga þar í landi. Spáð er því að hitinn fari yfir 35 stig. 23. júní 2026 07:55 Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Mikil hitabylgja geisar í Evrópu og eru rauðar veðurviðvaranir í gildi á stórum svæðum vegna hita. Áhrif hitabylgjunnar hafa verið gríðarlega mikil í Frakklandi. Í suðausturhluta landsins fundust tvö börn, tveggja og fjögurra ára, látin í bifreið í dag. Hitastig á svæðinu mældist 39 gráður á hádegi. 22. júní 2026 21:36 Spá allt að fjörutíu stiga hita Búist er við að hitabylgja muni ganga yfir sunnanverða Evrópu næstu daga. 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