Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meirihluta vilja einfalda uppbyggingu skóla og leikskóla og segir verða að læra af uppbyggingu Brákarborgar. Hönnun nýs skóla í Vogahverfi sem samþykkt var fyrir kosningar, verði til dæmis aldrei að veruleika. Framkvæmdin sé of dýr. Nota eigi teikningar sem til eru og nýta betur samstarfi við einkaaðila við hagkvæma uppbyggingu.
Fleyvangur, skólabrú, er verkefni sem var samþykkt á síðasta borgarstjórnarfundi síðasta meirihluta og harðlega gagnrýnt af þeim flokkum sem eru í meirihluta en voru þá í minnihluta.
„Óábyrgt er af fráfarandi meirihluta að ýta af stað verkefni af þessari stærðargráðu á þessum tímapunkti, þegar ljóst er að enn á eftir að vinna mikla forvinnu og greiningu varðandi aðstæður og kostnað,“ sagði í bókun sjálfstæðismanna á fundinum.
Hildur ræddi þessi mál, og önnur, í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Þar sagð hún borgina eiga teikningar af skólum og leikskólum sem sé hægt að nýta. Þá vilji hún fara í meira samstarf við einkaaðila um uppbyggingu á hagkvæmu skólahúsnæði, þá sérstaklega leikskólum.
Hildur segir nýjan meirihluta fara rösklega af stað. Þau séu með nokkra verkefnalista í gangi og einn þeirra miði við að ljúka þurfi verkefnum á fyrstu hundrað dögum meirihlutans við völd.
Meðal verkefna á hundrað daga verkefnalista meirihlutans eru símafrí, opnun frístunda til 17, einkunnagjöf á talnakvarða, að leyfa kynningu á tómstunda- og íþróttastarfi í skólum, kortleggja aðstöðumál íþróttafélaga, fækka millistjórnendum og bæta umhirðu borgarlandsins. Verkefnalistinn er hér.
Hildur segir þau verkefni sem séu komin af stað séu til dæmis símafrí í grunnskólum Reykjavíkur í haust og endurskoðun bílastæðamála í borginni, í miðbæ og við húsnæði. Hún segir þurfa að skoða hvert tilvik fyrir sig. Það geti verið erfitt þar sem til dæmis er verið að bæta við bílastæðum þar sem er verið að breyta gömlu skrifstofuhúsnæði í íbúðarhúsnæði.
Hildur var til viðtals í Bítinu í morgun og ræddi þessi mál og til dæmis þau stæði sem hafa verið tekin fyrir veitingamenn fyrir útisvæði og blómakerjum komið á. Það sé verið að kortleggja þetta og mögulega muni einhver þeirra fara í nýtingu bíla aftur.
Símafríið hefur nokkuð verið gagnrýnt af kennaraforystu en Hildur segir þetta samtal hafa staðið um árabil. Það séu margir skólar með símafrí og þau, í meirihlutanum, hafi fengið góð og jákvæð viðbrögð. Það þurfi samt að vinna þetta í góðu samstarfi við kennara því þau séu þau sem munu þurfa að framfylgja banninu. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, sagði í viðtali fyrir helgi að hann óttaðist að þetta myndi skapa óþarfa spennu á milli kennara og nemenda.
Hildur segist líka hafa fengið jákvæð viðbrögð frá foreldrum en hún vonist til þess að verkefnið verði unnið í góðu samstarfi við þá. Það sé á þeirra ábyrgð að ræða þetta við börnin sín heima og að verkefninu verði framfylgt í skólanum, til að létta kennurunum lífið.
Hún segir verkefnið byrja sem tveggja ára tilraunaverkefni og verði unnið í samráði við háskólasamfélagið þannig að árangurinn verði metinn með tilliti til umhverfis nemenda og kennara og líðanar þeirra.
„Við viljum vera viss um að ákvarðanir sem við tökum séu góðar og ef við getum mælt það þá gerum við það.“
„Við viljum vera viss um að ákvarðanir sem við tökum séu góðar og ef við getum mælt það þá gerum við það.“
Hildur ræddi einnig Reykvíking ársins sem hún hitti um helgina. Hún segir Reykvíkinga geta tilnefnt einstakling og svo er valið úr. Skólastjóri leikskólans Laufásborgar, Jensína Edda Hermannsdóttir, var valin Reykjavíkingur ársins.
Hildur segir nýjan meirihluta hafa stofnað nýtt leikskóla- og daggæsluráð og meirihlutinn vilji leggja áherslu á þetta. Það sé biðlistavandi og meirihlutinn vilji taka á því. Oddvitarnir í meirihlutanum séu allir með leikskólabarn og því hafi þessi hluti skólamálanna verið tekinn af skóla- og frístundaráði og komið fyrir í þessu nýja ráði.
Hildur segir börn um 22 mánaða þegar þau komast inn í leikskóla í Reykjavík og nýr meirihluti ætli að mæta þessum vanda með fjölbreyttari lausnum en áður hefur verið gert. Þau hafi til dæmis samþykkt á fyrsta borgarstjórnarfundi að leita eftir samstarfi við vinnustaði um að opna daggæslu eða leikskóla fyrir börn sinna starfsmanna.
Þá sjái meirihlutinn fyrir sér að opna nýtt daggæslustig sem sé dagheimili til að taka á móti yngstu börnunum og brúa þannig bilið. Hún segir margar áskoranir við að leysa þennan vanda. Það sé þungt regluverk í kringum leikskólastigið og það flækist fyrir þeim.
Þau vilji vandaða umgjörð en fjölbreyttari lausnir.
Hvað varðar kostnað við uppbyggingu nýrra leikskóla segir hún borgina eiga teikningar af leikskólum sem hægt er að nýta aftur. Víða um borg séu leikskólar sem séu keimlíkir eða jafnvel eins og hafi verið byggðir á grundvelli sömu teikninga. Hún telur skynsamt að fara þessa leið.
„Það hafa síðustu ár verið byggðir leikskólar sem hægt væri að fjöldaframleiða, hagkvæmir en þó fallegir og bjóða upp á gott starfsumhverfi fyrir starfsfólk og börn,“ segir hún.
Erfiðasta dæmið um skóla sem fór langt fram úr áætlunum sé Brákarborg sem kosti borgina um fjóra milljarða eftir viðgerðir. Hann sé enn ekki opinn börnum og starfsfólki. Hildur segir Innri endurskoðun hafa bent á að borgin eigi það til að byrja í hönnunarferlinu og fara í samkeppni, sem metnaðarfullir arkitektar taki þátt í, en svo sé ekki spurt fyrr en að lokum hvað kosti.
„Við hefðum getað byggt að minnsta kosti fjóra fína leikskóla fyrir þennan pening,“ segir hún og að annað dæmi um svona sé Fleyvangur, skóli sem á að byggja fyrir nýtt Vogahverfi. Hann eigi að kosta tuttugu milljarða.
Þar hafi verið farið af stað í hönnunarsamkeppni en hann verði aldrei að veruleika því hann sé of dýr. Hildur segir nýjan meirihluta ætla að einfalda þessa hluti og ætla í meira samstarf við einkaaðila um uppbyggingu á hagkvæmu leikskólahúsnæði.
Hildur tók einnig við spurningum frá hlustendum í þættinum og svaraði til dæmis spurningum um hagræði, viðgerðir á gangstétt í Grafarvogi, slátt á grasi og um smáhýsi.