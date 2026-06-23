Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Kristján Már Unnarsson skrifar 23. júní 2026 09:19 Edda Brynleifsdóttir sýnir fréttamanni beð með mörgum yrkjum rabarbara. Egill Aðalsteinsson Húnvetningar efna til rabarbarahátíðar á Blönduósi næstkomandi laugardag, 27. júní. Aðstandendur segjast vilja upphefja rabarbarann og kynna um leið allskonar rétti sem vinna má úr honum, eins og bjór, saft og freyðivín. Húnvetningar eru að stimpla Blönduós inn sem rabarbarabæ Íslands með árlegri hátíð sem haldin var í fyrsta sinn fyrir þremur árum, en fjallað var um hátíðina í kvöldfréttum Sýnar. Edda Brynleifsdóttir segir nokkrar brottfluttar konur hafa átt frumkvæðið, sem hún lýsir sem kjarnakvendum. Í gamla bæjarhlutanum er búið að skreyta veggi með rabarbaramyndum en þar vildu konurnar skapa fjörmikla fjölskylduhátíð. Búið er að mála myndir af rabarbara á bárujárnsvegg í gamla bænum á Blönduósi.Rabarbarafélag Íslands „Bara að upphefja plöntuna. Vegna þess að þetta er náttúrulega bara snilldarjurt á allan hátt. Hún hefur bæði lækningamátt og svo er hægt að nota hana í endalausan mat og rétti,“ segir Edda Brynleifsdóttir, en hún er ein af konunum sem standa á bak við Rabarbarafélag Íslands. Í rabarbarabeði við Koppagötu má sjá dæmi um nokkur yrki. Edda segir að bara á Íslandi séu um tuttugu yrki rabarbara. Á safni í Englandi megi finna um fjögurhundruð yrki. Fræðsluganga um rabarbara frá fyrri hátíð.Rabarbarafélag Íslands En hafa Blönduós og Húnvetningar einhverja sérstöðu hvað varðar rabarbarann? „Ég held þeir hafi ekki meiri sérstöðu frekar en aðrir. Hérna er náttúrulega gamli bæjarhlutinn og hann var allur morandi í rabarbara. Vegna þess að þetta var náttúrulega bara hálfgerð kreppujurt á sínum tíma og það þótti gott að hafa rabarbara í görðum. Vegna þess að kannski að vori til þegar var lítið orðið um mat þá var alltaf hægt að nýta rabarbarann í alls konar.“ Við gömlu kirkjuna er rabarbarabeð sem er friðað, svo hjartfólginn er hann íbúunum. „Af því hann er kominn yfir hundrað ára aldur. Og þá má nýta hann, má borða úr honum, en það má ekki hrófla við honum eða skerða hann á nokkurn hátt.“ Við gömlum kirkjuna á Blönduósi er friðað rabarbarabeð.Egill Aðalsteinsson Hátíðin hefst á laugardagsmorgni. Efnt verður til rabarbarahlaups fyrir börnin, haldnar listasmiðjur, fræðsluerindi flutt og auðvitað boðið upp á rabarbara. „Til dæmis núna á hátíðinni þá eru alltaf gestakokkar, sem að koma og bara töfra fram ótrúlegar máltíðir úr rabarbara. Þú hefðir ekki trúað því. Svo er rabarbarabjór og rabarbarafreyðivín og saft og alls konar,“ segir Edda hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Húnabyggð Garðyrkja Matur Matvælaframleiðsla Tengdar fréttir Mikill áhugi á ræktun rabarbara með tilkomu Rabarbarafélags Íslands Rabarbari og allt það helsta í kringum þá plöntu verður í aðalhlutverk á Árbæjarsafni í dag því þar fer fram fræðsla og verklega kennsla í flestu því sem kemur að því að búa til rabarbaragarð, hugsa um garðinn, taka upp rabarbara og að útbúa rabarbarasultu. 6. júlí 2025 12:21 Mest lesið Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Langreyðarnar komnar á land Innlent Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ Innlent Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið Innlent Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Innlent Rauðar viðvaranir í Bretlandi vegna hita Veður Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig Innlent „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Innlent Fleiri fréttir Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Íris Edda ráðin sveitarstjóri á Vopnafirði Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Segir upphaf hvalvertíðar vera gleðitíðindi: „Peningarnir detta ekki af himnum ofan“ Lögreglan þakkar öllum sem komu að verkefninu Helmingur óánægður hefði Hildur valið Miðflokkinn Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig 86 prósent horfðu ekki á úrslit Eurovision Ráðherra vill varamótor Herjólfs tiltækan hérlendis Pólitískur ólgusjór í Bretlandi, hvalveiðar og banvæn hitabylgja „Best að taka menn og sekta duglega“ Briddsarar í toppformi leggjast í víking til Ríga Lögreglan lýsir eftir Ernu Athichu Segir ákall frá samfélaginu að gera eins fyrir stelpur og stráka Slagsmál tveggja í Kópavogi enduðu á slysadeild Árásin á Höfðatorgi: Þrír ákærðir fyrir tilraun til manndráps Aldrei fleiri fengið úthlutaða skólavist Kom ekki til skoðunar að gera Land Rover-jeppana upptæka BSO-stöðin komin á nýtt heimili Hrafni bjargað af þaki Byko Hlutu Vigdísarverðlaunin fyrir baráttu fyrir jöfnu aðgengi að þungunarrofi Skartgripaþjófur sigldi undir fölsku flaggi í íbúðum aldraðra „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Sjá meira