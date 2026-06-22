„Ég er mjög ánægður með það að vinna fyrsta leikinn í dag en umfram allt er ég ánægður með frammistöðuna sem stelpurnar lögðu í leikinn. Vinnusemi, dugnaður samvinna og bara það skilaði sigrinum í dag og við erum virkilega ánægð með það að vinna loksins“, sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þór/KA, eftir fyrsta sigur liðsins í Bestu deild kvenna sem kom gegn Þrótti nú í kvöld og var augljóslega létt.
„Við kannski breyttum aðeins fyrir síðasta leik, þéttum raðirnar og héldum hreinu þar og náðum í markalaust jafntefli, höldum svona áfram því sem við vorum að gera þar og vorum mjög þéttar og vinnusamar og verjum markið okkar. Höldum aftur hreinu í dag sem er mjög mikilvægt en eins og ég segi þá var framför í því sem við vorum að gera með boltann og við vorum hættulegri að fara með boltann fram og koma okkur í betri stöður og bæði skoruðum mörk og fengum góðar stöður og færi til að skora jafnvel fleiri.“
Vinnusemin og baráttan í liði Þór/KA var til fyrirmyndar og komumst Þróttar lítið áleiðis með leikplan sitt.
„Eins og ég segi bara hrikalega ánægður með Þór/KA liðið í dag. Frá bara fyrstu ellefu upp í þær sem koma inn á upp í þær sem meira segja fengu ekki að spila eða þær sem voru á bekknum því það var orka og eins og ég segi var orka og vinnusemi og samheldni sem að er að skapa þetta.“
Karen Hulda Hrafnsdóttir, sem er á sautjánda ári, spilaði í miðverði í dag og átti frábæran leik. Við hlið hennar er hin reynslumikla Arna Sif Ásgrímsdóttir sem getur eflaust kennt Kareni margt.
„Fyrst, þá er Karen Hulda að spila frábæra núna tvo leiki, virkilega vel spilaðir leikir hjá henni, númer tvö að fá að spila með Örnu Sif þá er það ennþá meiri skóli náttúrulega bæði að læra og spila á stóra sviðinu og láta hana svona leiðbeina sér og kenna. Ég held að það sé mjög dýrmætt og frábært fyrir hana, ekki spurning.“
Framundan er pása á deildinni til 9. júlí vegna landsliðsverkefna hjá U-19 landsliðinu en Aðalsteinn segir erfitt að meta hvort pásan sé að koma á slæmum eða góðum tíma.
„Ég veit það ekki, mótið er rosalega skrítið sko, það er rosa skrítinn taktur í því og hvernig menn gera það. Ég veit ekki, öll liðin örugglega að reyna finna upp hjólið aftur og aftur en auðvitað þegar þú vinnur og líður vel en að sama skapi ætlum við held ég ekki að líta á það þannig að þetta komi á röngum tíma heldur bara kærkomið og þær sem eru tæpar eða stífar eða eitthvað þær ná að taka bensín og verða með fullt á tanknum þegar við mætum aftur til leiks og þetta vonandi bara nærir okkur þannig að þó það líði aðeins tími þá tökum við það með okkur í næsta leik.“
Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, þjálfaði Þór/KA síðustu þrjú tímabil og gerði liðið einnig að Íslandsmeisturum árið 2012 þegar hann var fyrsti þjálfari liðsins á milli 2012 og 2016. Líkt og Aðalsteinn er Jóhann frá Húsavík og þekkjast þeir kappar vel. Aðalsteinn þurfti ekki að grafa langt eftir hlýjum orðum til sveitunga síns.
„Jói er frábær og mér þykir mjög vænt um Jóa. Hann hérna svona, já var minn þjálfari frá því ég var bara gutti og upp í gegnum meistaraflokk og allt það og sennilega svona ef hægt er að tala um það minn læriföður og eins og ég segi þykir vænt um hann en auðvitað þegar hann er að keppa á móti manni þá bara gerir maður sitt besta í að reyna vinna og okkur tókst það í dag og ég er hamingjusamur með það.“
Hefur hann kennt þér of vel?
Nú hlær Aðalsteinn áður en hann tekur til máls aftur.„Ég meina það tók okkur níu leiki eða átta leiki eða eitthvað að vinna fyrsta leikinn þannig ég veit ekki með það en allavega unnum við í dag, það var gott“, sagði Aðalsteinn sáttur að lokum.