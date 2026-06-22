Óskar Smári, þjálfari Stjörnunnar, var virkilega ánægður eftir 3-0 sigur liðsins gegn Fram á Samsungvellinum í Garðabæ í Bestu deild kvenna í kvöld. Hann sagði stigin dýrmæt og frammistöðuna góða.
„Það var gott að fá stigin að sjálfsögðu og frammistaðan. Mér fannst 3-0 eiginlega bara sanngjarnt og í rauninni hefði það alveg getað verið stærra,“ sagði Óskar eftir leik.
Stjarnan byrjaði leikinn ekki af miklum krafti en vann sig vel inn í hann og tók smám saman völdin.
„Við byrjuðum leikinn ekkert frábærlega en við unnum okkur vel inn í þetta. Í seinni hálfleik fannst mér helvíti gaman að horfa á liðið spila fótbolta,“ sagði Óskar.
Hann var sérstaklega ánægður með spilamennsku liðsins eftir hlé.
„Við vorum mjög öflugar, sérstaklega með boltann, og jafnvægið var mjög gott í liðinu í dag. Ég er virkilega ánægður með stelpurnar.“
Birna Jóhannsdóttir var í aðalhlutverki hjá Stjörnunni og skoraði öll þrjú mörk liðsins. Óskar sagði það ekki hafa verið tilviljun.
„Ég held að það séu engar tilviljanir í fótbolta og Birna eiginlega trekkti okkur í gang í dag. Hún setti svolítið tóninn eftir 10–15 mínútur, fór að pressa fastar og var mjög, mjög vel að þessum þremur mörkum komin,“ sagði Óskar.
Hann hrósaði einnig undirbúningnum að mörkunum og sagði annað og þriðja markið hafa verið gott dæmi um hvernig Stjarnan vill spila.
„Það var frábær undirbúningur á mörkunum öllum þremur. Mér fannst annað og þriðja markið svolítið lýsandi fyrir hvernig við spilum fótbolta og ég er gríðarlega ánægður með þau mörk.“
Óskar lýsti Birnu sem afar klókum og mikilvægum leikmanni í liði Stjörnunnar.
„Birna er bara ofboðslega klókur leikmaður. Það fer ekki alltaf mest fyrir henni, hún er ekki að taka tvöföld skæri og fara fram hjá tveimur leikmönnum. En vá hvað hún er mikilvæg í okkar leik.“
Hann sagði styrkleika hennar ekki síst felast í leikskilningi og vinnusemi.
„Hún er ofboðslega klók, hún er ósérhlífin. Hún er ekki fljótust í löppunum en hún er einn hraðasti leikmaðurinn í hausnum.“
Óskar sagði Birnu eiga það skilið að fá athyglina eftir frammistöðuna í kvöld.
„Birna lætur lítið fyrir sér fara og kannski er kominn tími á að stela svona fyrirsögnum, því hún á það skilið. Hún er ofboðslega mikilvæg og í dag var hún sú sem rak endahnútinn á sóknirnar.“
Stjarnan hefði að mati Óskars getað skorað fleiri mörk en hann var fyrst og fremst stoltur af frammistöðunni.
„Við fengum fleiri færi til að skora fleiri mörk og spiluðum vel í dag. Ég var bara mjög ánægður og stoltur af liðinu og hvernig þær spiluðu þennan leik,“ sagði Óskar að lokum.