Þór/KA sótti sinn fyrsta sigur í Bestu deild kvenna gegn Þrótti á heimavelli í kvöld í níundu umferð deildarinnar.
Arna Sif Ásgrímsdóttir, leikmaður Þór/KA, var létt eftir að hafa náð í fyrsta sigurinn og bjartsýn á framhaldið.
Kærkominn sigur, er það ekki rétt orð?
„Það er bara eina orðið yfir þetta. Við erum búnar að þurfa bíða ansi lengi eftir þessum þannig þetta var mjög kærkomið.“
Arna segir nokkra hluti hafa gengið vel í dag sem skilaði sigrinum.
„Mér fannst við bara það taka svolítið með okkur úr síðasta leik, orkan og lífið og svona stemning. Í síðasta leik vorum við ekki búnar að gera vel varnarlega, við vorum að berjast og allt þetta en vorum ekki sérstaklega góðar á boltann. Mér fannst við svona blanda því betur í dag, við gerðum vel þegar við unnum hann og vorum alveg grjótharðar þegar við töpuðum honum þannig þetta var svona já orkan og smá leikgleði og stemning.“
Arna var sammála undirrituðum að lið hennar hefði haft yfirburði á miðsvæðinu stóran hluta leiksins og verið yfir í návígum.
„Það er bara mín tilfinning líka og það er bara það sem við ætluðum að gera. Þær voru svo sem að spila, við vissum að þær voru að spila fyrir stuttu, og væru þreyttari og ferðalag og það væri auðvelt að finna afsökun þannig við vildum bara svolítið einmitt berja á þeim frá fyrstu mínútu og mér fannst það virka vel.“
Það er pása á deildinni fram til 9. júlí vegna landsliðsverkefna U-19 landsliðsins sem er kannski ekki ákjósanlegt fyrir Þór/KA núna þegar fyrsti sigurinn er loksins kominn.
„Ég var búin að hugsa þetta, þetta er mjög skrítið allar þessar pásur, sérstaklega eins og fyrir okkur sem er búið að ganga illa ef að við værum kannski að komast á smá skrið og þurfa að stoppa aftur en það bara skiptir engu máli. Við nýtum okkur pásuna vel og komum svo stemmdar inn í næsta kafla bara.“
„Við þurfum bara að taka allt þetta jákvæða sem við erum búnar að gera í síðustu leikjum með okkur og byggja ofan á það og ef okkur tekst það og við náum að halda þessari orku og þessari stemningu þá eru bara góðir hlutir að fara gerast“, sagði Arna að lokum.