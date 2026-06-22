Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa við Íslandsstrendur í þrjú ár, eru væntanlegar á land í Hvalfirði í nótt. Formaður Verkalýðsfélags Akraness segir upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi, venjulegt verkafólk geti fengið allt að tvær milljónir króna í laun á mánuði. Þá segir hann að það yrði illa farið fyrir Íslendingum ef „öfgaskoðanir öfgafólks“ færu að hafa áhrif á ákvarðanatökur.
Útlit er fyrir að langreyðar verði dregnar á land í nótt og að skurður hefjist snemma í fyrramálið, þriðjudaginn 23. júní, en Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, segir þetta upphaf vertíðarinnar vera „glæsileg tíðindi“.
Vilhjálmur segir hana jafnframt bjóða upp á mikla tekjumöguleika og að venjulegt verkafólk geti þénað allt að tvær milljónir á mánuði. Vertíðin skapi einnig tekjur fyrir Akraneskaupstað, Hvalfjarðarsveit og nærsamfélögin „þar sem útsvarstekjur munu nema tugum milljóna og ég tala nú ekki um ríkissjóð líka,“ segir hann.
Stór hluti útflutningstekna, sem hann segir nema um tíu milljörðum frá árinu 2011, verði eftir í nærsamfélaginu og að þau sem búi á landsbyggðinni geri sér grein fyrir því að „þú rekir ekki samfélag án þess að vera með öflugar útflutningsgreinar innan þinna vébanda,“ segir hann og ítrekar að „peningarnir detti ekki af himnum ofan ef svo má að orði komast“.
Undanfarið hafa mótmæli gegn hvalveiðum ratað í fréttir og nú nýlegast þegar mótmælandinn Hólmsteinn Harðarson kom sér fyrir í tunnu um borð í hvalveiðiskipinu Hval 9 og stuttu seinna var skipinu stefnt á haf út. Vilhjálmur virðist hafa litla samúð með sjónarmiðum mótmælenda hvalveiða.
„Að sjálfsögðu eigum við að nýta okkar sjávarauðlind, að höfðu samráði við okkar vísindamenn við Hafrannsóknarstofnun, og ef við látum einhverjar öfgaskoðanir öfgafólks hafa þau áhrif að við séum ekki að nýta okkar náttúruauðlindir, sjávarauðlindir, þá er illa komið fyrir okkur Íslendingum,“ segir hann.