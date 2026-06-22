Tónlistarhátíðin Bergmál fór fram á Þingvöllum um liðna helgi en undirbúningur hátíðarinnar hefur verið mikið ræddur síðastliðnar vikur. Tekist hefur verið á um hvort að skipulag hafi verið með sem bestum hætti en meðal þeirra sem telja svo vera er starfshópur Lögreglunnar á Suðurlandi.
„Það hefur vart farið fram hjá neinum að tónlistarhátíðin Bergmál fór fram á Þingvöllum um liðna helgi,“ svona hefst færsla sem birt var á Facebook-síðu Lögreglunnar á Suðurlandi en þar segir jafnframt að „það að skipuleggja og halda fjölmennan viðburð á jafn einstökum stað og í þjóðgarðinum á Þingvöllum sé umfangsmikið verkefni sem krefst vandaðs undirbúnings, öflugrar samhæfingar og náins samstarfs fjölmargra aðila“.
En í færslunni segir einnig að Lögreglan á Suðurlandi vilji færa öllum þeim sem komu að undirbúningi, framkvæmd og öryggisgæslu hátíðarinnar sérstakar þakkir fyrir framúrskarandi samstarf, fagmennsku og framlag sitt til þess að tryggja örugga og farsæla framkvæmd viðburðarins.
„Sérstakar þakkir fái starfsfólk og fulltrúar frá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, lögreglunni á Vesturlandi, fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra, sérsveit ríkislögreglustjóra, Neyðarlínunni, Brunavörnum Árnessýslu, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, björgunarsveitunum, Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, Vegagerðinni, Sýslumanninum á Suðurlandi og umsagnaraðilum, Þjóðgarðinum á Þingvöllum og Þingvallanefnd, auk starfsfólks og skipuleggjenda hátíðarinnar.“
Einnig vilji þau þakka gestum hátíðarinnar fyrir góða samvinnu, tillitssemi og jákvætt viðmót sem átti stóran þátt í að skapa góða stemningu og stuðla að öryggi allra viðstaddra. Að lokum fái veðurguðirnir einnig sitt hrós fyrir að leggja sitt af mörkum til vel heppnaðrar helgar.
Þá er því bætt við að árangur verkefnis af þessari stærðargráðu byggist á því að margir aðilar vinni að sameiginlegu markmiði. Bergmál sé gott dæmi um hvernig samvinna, fagmennska og góður undirbúningur geta skilað öruggum og vel heppnuðum viðburði á einum merkasta stað landsins.
„Lögreglan á Suðurlandi þakkar öllum sem komu að verkefninu fyrir þeirra framlag.“