Fótbolti

Á­horf­endur beðnir um að mæta ekki

Andri Broddason skrifar
Áhorfendur eru beðnir um að koma ekki að leikvellinum þar sem leikur Frakklands og Íraks á að fara fram.
Áhorfendur eru beðnir um að koma ekki að leikvellinum þar sem leikur Frakklands og Íraks á að fara fram. Daniela Porcelli/Getty Images

Áhorfendum er ráðlagt að mæta ekki á leik Frakklands og Íraks á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Óveður er í aðsigi í Fíladelfíu þar sem leikurinn á að fara fram.

Mikil úrkoma og möguleiki á þrumum og eldingum er spáð í Fíladelfíu þar sem leikur Frakklands og Írak á að fara fram.

Áhorfendum hefur verið sagt að hliðin inn á leikvanginn í Fíladelfíu verði ekki opnuð á réttum tíma vegna veðurs.

Búið er að opna hliðin fyrir áhorfendur eftir að rigningin hefur gengið yfir. Leikurinn er enn settur á réttum tíma sem er klukkan níu á íslenskum tíma.

Ef eldingum slær niður innan við þrettán kílómetra frá leikvanginum mun leikurinn stoppa ef hann er í gangi og öllum stuðningsmönnum verður komið í skjól. Það eru búnar að vera miklar rigningar á svæði vallarins en ekki er enn búið að tilkynna að leiknum verði frestað.

Fréttin hefur verið uppfærð

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