Áhorfendum er ráðlagt að mæta ekki á leik Frakklands og Íraks á heimsmeistaramótinu í fótbolta í kvöld. Óveður er í aðsigi í Fíladelfíu þar sem leikurinn á að fara fram.
Mikil úrkoma og möguleiki á þrumum og eldingum er spáð í Fíladelfíu þar sem leikur Frakklands og Írak á að fara fram.
Áhorfendum hefur verið sagt að hliðin inn á leikvanginn í Fíladelfíu verði ekki opnuð á réttum tíma vegna veðurs.
France v Iraq - June 22, 2026Due to inclement weather in the region, gates opening will be delayed. If you are not in the area, please do not travel to Philadelphia Stadium at this time. A new gates opening time will be communicated once the weather has passed. If you are near…— Lincoln Financial Field (@LFFStadium) June 22, 2026
France v Iraq - June 22, 2026Due to inclement weather in the region, gates opening will be delayed. If you are not in the area, please do not travel to Philadelphia Stadium at this time. A new gates opening time will be communicated once the weather has passed. If you are near…
Búið er að opna hliðin fyrir áhorfendur eftir að rigningin hefur gengið yfir. Leikurinn er enn settur á réttum tíma sem er klukkan níu á íslenskum tíma.
Ef eldingum slær niður innan við þrettán kílómetra frá leikvanginum mun leikurinn stoppa ef hann er í gangi og öllum stuðningsmönnum verður komið í skjól. Það eru búnar að vera miklar rigningar á svæði vallarins en ekki er enn búið að tilkynna að leiknum verði frestað.
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