Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í dag, mánudaginn 22. júní, afskipti af manni sem ók um á vespu en hann reyndist vera undir áhrifum fíkniefna, með fíkniefni á sér, án ökuréttinda og vespan, sem reyndist stolin, var ljóslaus og án skráningarmerkja.
Er þetta meðal þeirra áttatíu og fimm mála sem voru skráð í kerfi lögreglu síðan klukkan 05:00 í morgun og til klukkan 17:00 en að minnsta kosti tveir gistu í fangageymslu í dag.
Í umdæmi Lögreglustöðvar eitt, sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Vesturbæ, á Seltjarnarnesi og í miðborg Reykjavíkur, var tilkynnt um innbrot í leikskóla. Ekki liggur fyrir hvort einhver hafi verið handtekinn.
Þá var einnig tilkynnt um eignaspjöll í matvöruverslun og stuld á bifreið en í síðarnefnda málinu var gerandinn góðvinur lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Fjöldi ökumanna var stöðvaður við akstur og reyndust þrír þeirra undir áhrifum fíkniefna en einnig voru tveir þeirra réttindalausir.
Í Grafarvogi, Árbæ eða Mosfellsbæ var tilkynnt um eignaspjöll á heimili.