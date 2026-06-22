Innlent

Pólitískur ólgusjór í Bret­landi, hval­veiðar og ban­væn hita­bylgja

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Telma Tómasson les kvöldfréttir í kvöld.
Telma Tómasson les kvöldfréttir í kvöld.

Fátt virðist koma í veg fyrir að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, verði næsti forsætisráðherra Bretlands, eftir afsögn Keirs Starmer.  Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor við Bifröst, mun aðstoða okkur við að gera pólitísku ólgunni í Bretlandi góð skil í beinni útsendingu.

Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa við Íslandsstrendur í þrjú ár, eru væntanlegar á land í Hvalfirði í nótt. Við ræðum við formann Verkalýðsfélags Akraness sem segir upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi og að venjulegt verkafólk geti fengið allt að tvær milljónir króna í laun á mánuði.

Smári Jökull hitti utanríkisráðherra Noregs í dag sem sagði að Norðmenn fylgdust gaumgæfilega með Evrópuumræðunni á Íslandi. Innganga Íslands í ESB myndi gjörbreyta stöðu Norðmanna.

Hitabylgjan sem nú geisar í Evrópu er orðin banvæn. Hólmfríður Gísladóttir fréttamaður okkar er stödd á viðvörunarsvæði í vesturhluta Frakklands en hún lýsir fyrir okkur aðstæðum í óbærilegum hita.

Við verðum í beinni útsendingu bæði norður á Akureyri eftir Bíladaga og á Þingvöllum til að taka svæðið út eftir stórtónleika helgarinnar. Rúsínan í pylsuendanum er síðan rabarbarahátíð á Blönduósi sem Kristján Már kynnti sér.

Í sportinu verður rætt við Frey Alexandersson sem segir það hafa komið sér í opna skjöldu að missa starfið sem þjálfari Brann í Noregi. Hann er þó kominn með nýtt og spennandi starf og á grænni grein.

Í Íslandi í dag ræðir Lilja Katrín við úkraínskan töframann sem missti heimili sitt tvisvar en fann frið á Íslandi. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu hálf sjö.

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