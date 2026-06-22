Fátt virðist koma í veg fyrir að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, verði næsti forsætisráðherra Bretlands, eftir afsögn Keirs Starmer. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor við Bifröst, mun aðstoða okkur við að gera pólitísku ólgunni í Bretlandi góð skil í beinni útsendingu.
Fyrstu langreyðarnar, sem veiðst hafa við Íslandsstrendur í þrjú ár, eru væntanlegar á land í Hvalfirði í nótt. Við ræðum við formann Verkalýðsfélags Akraness sem segir upphaf hvalvertíðar gleðitíðindi og að venjulegt verkafólk geti fengið allt að tvær milljónir króna í laun á mánuði.
Smári Jökull hitti utanríkisráðherra Noregs í dag sem sagði að Norðmenn fylgdust gaumgæfilega með Evrópuumræðunni á Íslandi. Innganga Íslands í ESB myndi gjörbreyta stöðu Norðmanna.
Hitabylgjan sem nú geisar í Evrópu er orðin banvæn. Hólmfríður Gísladóttir fréttamaður okkar er stödd á viðvörunarsvæði í vesturhluta Frakklands en hún lýsir fyrir okkur aðstæðum í óbærilegum hita.
Við verðum í beinni útsendingu bæði norður á Akureyri eftir Bíladaga og á Þingvöllum til að taka svæðið út eftir stórtónleika helgarinnar. Rúsínan í pylsuendanum er síðan rabarbarahátíð á Blönduósi sem Kristján Már kynnti sér.
Í sportinu verður rætt við Frey Alexandersson sem segir það hafa komið sér í opna skjöldu að missa starfið sem þjálfari Brann í Noregi. Hann er þó kominn með nýtt og spennandi starf og á grænni grein.
Í Íslandi í dag ræðir Lilja Katrín við úkraínskan töframann sem missti heimili sitt tvisvar en fann frið á Íslandi. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu hálf sjö.