Framkvæmdastjóri KA og mótsstjóri N1-mótsins á Akureyri segir mótinu ekki stillt upp í samkeppni við Króksmótið á Sauðárkróki. N1-mótið fyrir sjötta flokk kvenna í knattspyrnu verði til í framhaldi af N1-móti stráka á sama aldri sem haldið hefur verið fjörutíu ár.
Mótsstjóri Króksmótsins á Sauðárkóki, Guðbjörg Óskarsdóttir, sagði minni þátttöku mótsins meðal annars af samkeppni við N1-mótið á Akureyri fyrir sama aldurshóp stúlkna. Hún segir lið og fjölskyldur keppenda yfirleitt velja eitt mót úti á landi yfir sumarið til þess að sækja og það hafi því mikil áhrif á minni mót þegar um sömu keppendur er að ræða.
Þröstur Magnússon, formaður Barna- og unglingaráðs Tindastóls segir stjórn félagsins þurfa að endurskoða mótahald hjá sér vegna tekjumissis í kjölfar dræmrar þáttöku Krókmótsins í ár. Óljóst er hvort að mótið verði haldið að ári liðnu.
Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA og mótstjóri N1-mótsins, segist í samtali við Vísi hafa rætt við forsvarsmenn Tindastóls, ásamt mótstjórn, síðastliðinn vetur varðandi mótin tvö. Hann segist skilja þeirra sjónarmið en það eina sem hefði verið í stöðunni væri að hætta við mótið. Mótstjórn geti ekki tekið endanlega ákvörðun í líkum málum en að hann hafi rætt málin við stjórn knattspyrnudeildarinnar hjá KA sem hafi tekið ákvörðun um að halda samstarfinu við N1 áfram og þar af leiðandi einnig mótið.
Hann segir ákall vera frá samfélaginu um að halda sambærilegt mót fyrir stelpur og stráka. Félagið hafi í fyrra tekið á móti ríflega fimm hundruð stelpum í tæpum hundrað liðum. Í ár séu um 105 lið skráð á mótið en skráningu sé ekki lokið og því gæti enn bæst í hópinn.
Langauðveldast hefði verið fyrir félagið að halda N1-mót í kvennaflokki um helgina næstu, í beinu framhaldi af N1-mótinu í karlaflokki, en tekin hefði verið ákvörðun um að halda mótið í ágúst, frekar en júní eða júlí, til þess að mótið væri ekki beint til höfuðs Króksmótinu.
Sævar segist hafa rætt við stjórn Tindastóls og látið vita af niðurstöðunni. Ákvörðunin hafi ekki verið tekin „til þess að hjóla í Tindastól.“ Félagið hafi ákveðið að stækka samstarf sitt við N1 og þá sé eðlilegt að mót fyrir stelpurnar á sama aldri sé haldið í kjölfarið. „Í því samfélagi sem við erum í dag, þá sé það bara mjög eðlilegt að N1 komi að móti fyrir stráka og stelpur,“ segir hann.
Hann segir að það sé ekki einsdæmi að tvö mót fyrir sama aldursflokk séu haldin sama ár. „Ég meina fimmti flokkur kvenna er með TM-mót í Vestmannaeyjum og Símamót í Reykjavík sko.“ Hann segir N1-mótinu ekki stillt upp í samkeppni við Króksmótið aftur á móti séu iðkendur og þjálfarar komnir með tvo valmöguleika. „ Þetta er auðvitað leiðinlegt og sorglegt ef þetta er að hafa bein áhrif á mótið á Króknum,“ segir hann.
Aðspurður hvort KA bjóði þjálfurum hótelgistingu segir Sævar félagið ekki borga gistingu fyrir þjálfara. Félög heyri þó í mótshöldurum og þau séu stundum milliliðir hjálpi til við að útvega gistingu. Þau bjóði hins vegar þjálfurunum, bæði á stelpu- og strákamótinu, í Skógarböðin á meðan krakkarnir eru á tónleikum sem mótið stendur fyrir.