Freyr Alexandersson segist ekki telja það hafa haft áhrif á sína stöðu sem þjálfari Brann, að hann skyldi fá fjóra samlanda sína til félagsins.
Einhver umræða hefur verið um að Freyr, sem var rekinn frá Brann í byrjun júní en er nú orðinn þjálfari Rosenborgar, gæti hafa gefið höggstað á sér með því að sækja ítrekað Íslendinga til Brann.
„Nei, ég held að sú umræða sé bara heima á Íslandi sko, Ég alla vega hef ekki orðið var við það,“ segir Freyr.
Eggert Aron Guðmundsson kom fyrstur og þeir Sævar Atli Magnússon, Kristall Máni Ingason og Jón Dagur Þorsteinsson fylgdu á eftir.
„Það er þannig þegar að koma Íslendingar að þá er auðvelt að gagnrýna þá ef það er eitthvað, en það hefur aldrei verið „issue“. Sævar og Eggert eru í guðatölu í Bergen, báðir tveir, eftir stórkostlega frammistöðu á frábæru ári 2025. Báðir lenda náttúrulega í hræðilegum meiðslum, hræðilegu „recovery“,“ segir Freyr sem ekki gat nýtt krafta Sævars og Eggerts í langan tíma.
„Kristall Máni er búinn að koma sterkur inn og Jón Dagur, hann lenti í gagnrýni en núna var ég að fá allar skýrslur frá þessum fyrstu ellefu leikjum á tímabilinu og það lítur nú bara þannig út að Jón Dagur, hann er bara helvíti ofarlega á öllum þeim listum í því sem hann á að gera inni á vellinum. Svo er hann náttúrulega með munninn fyrir neðan nefið, þannig að það fer stundum öfugt ofan í fólk. Það er bara eins og það er í þessu.
En Íslendingarnir í Brann eru mjög vel liðnir og saga Íslendinga í Bergen er mjög góð þannig að það er ekkert vandamál,“ segir Freyr.