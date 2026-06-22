Fystu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 22. júní 2026 11:43 Í hádegisfréttum segjum við frá því að nú hafa tvær langreyðar verið skotnar af hvalveiðimönnum en þetta eru fyrstu stórhvelin sem veidd eru við Íslandsstrendur frá árinu 2024. Einnig fjöllum við um afsögn Keir Starmer forsætisráðherra Breta sem hann tilkynnti um í morgun. Fastlega er búist við því að Andy Burnham verði næsti forsætisráðherra landsins. Einnig fjöllum við um fræðsluátak um svokallað kyrkingartak sem sérfræðingur hjá þróunarmiðstöð heilsugæslunnar segir þörf á. Í sportinu verður svo fjallað um Opna bandaríska meistaramótið í golfi sem lauk í gærkvöldi og farið yfir úrslitin á HM. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás Innlent Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar Erlent Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Erlent Fleiri fréttir Fystu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Sjá meira