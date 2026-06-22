Innlent

Fundu kanna­bis­plöntur í húsi á Suður­nesjum

Atli Ísleifsson skrifar
Maðurinn var handtekinn og síðar látinn laus.
Maðurinn var handtekinn og síðar látinn laus. Vísir

Lögregla á Suðurnesjum hafði fyrir helgi afskipti af manni í umdæmi lögreglunnar vegna gruns um fíkniefnamisferli.

Á vef lögreglunnar segir að við nánari skoðun hafi fundust kannabisplöntur í húsnæði á vegum mannsins. Ekki er tekið fram hvar á Suðurnesjum húsnæðið var að finna.

„Jafnframt fundust fjármunir sem grunur var um að væri afrakstur fíkniefnasölu og vopn. Aðilinn var þá handtekinn vegna rannsóknar málsins en látinn laus að lokinni yfirheyrslu,“ segir í tilkynningunni. 

Lögreglumál Fíkniefnabrot

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