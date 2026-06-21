Bragi Þór Thoroddsen hefur verið ráðinn sveitarstjóri Fljótsdalshrepps. Bragi hefur síðustu sjö ár verið verið sveitarstjóri Súðavíkurhrepps en flytur sig nú um í starfi hinum megin á landið.
Bæjarins bestu greina frá því að þegar nýr meirihluti tók við að sveitarstjórnarkosningum loknum var ákveðið að auglýsa stöðuna. Bragi hafði þó lýst yfir áhuga sínum að gegna stöðunni áfram.
Bragi beitti sér í starfi sínu fyrir Súðavíkurhrepp mikið fyrir samgönguúrbótum. Mikil hætta fylgdi því að keyra undir Súðavíkurhlíð áleiðis til Ísafjarðar. Snjóflóð eru tíð á leiðinni og hefur meðal annars verið bent á að það megi leysa með jarðgöngum.
Bragi er varaþingmaður Flokks fólksins í kjördæminu en í jómfrúarræðu sinni á þingi fjallaði hann um aðstæður hreppsbúa vestra.
Bragi færir sig nú aldeilis um sess en sé keyrt eftir vegum landsins er leiðin austur til Fljótsdalshrepp tæpir 900 kílómetrar. Fljótsdalshreppur er stórt og dreifbýlt sveitarfélag á Austurlandi sem býr yfir mikilli náttúrufegurð. Íbúafjöldi er um hundrað manns.