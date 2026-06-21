Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Agnar Már Másson skrifar 21. júní 2026 15:00 Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu. Ökumaður bifhjóls lést í alvarlegu umferðarslysi austan við Vík í Mýrdal síðdegis í gær, þegar bifhjól og bíll sem ekið var úr gagnstæðri átt rákust saman. Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu. Alvarlegt umferðarslys varð um fjögurleytið síðdegis í gær austan Víkur í Mýrdal, nálægt Höfðabrekku, þegar bifhjól og ökutæki sem kom úr gagnstæðri átt rákust saman. Ásamt lögreglu og tæknideild, sinntu sjúkraflutningar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, Slökkvilið Mýrdalshrepps og þyrla Landhelgisgæslu útkallinu. Rannsóknarnefnd samgönguslysa kom einnig á vettvang. Andlát Mýrdalshreppur Lögreglumál Samgönguslys Tengdar fréttir Slysið austan við Vík var alvarlegt Alvarlegt umferðarslys varð um fjögurleytið í dag austan Víkur í Mýrdal, nálægt Höfðabrekku, þegar bifhjól og ökutæki sem kom úr gagnstæðri átt rákust saman. 20. júní 2026 16:46 Mest lesið Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Innlent „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Innlent Hafði fé af mótsgesti Innlent Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Innlent Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Fleiri fréttir Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Bíll við bíl að Þingvöllum og umferð hreyfist hægt Aukin hætta á skriðum og grjóthruni Flugmaður féll í yfirlið við lendingu í Keflavík Til skammar að málið hafi sofnað í meðferð þingsins Fjöldi bíður niðurstöðu og stór stund á Þingvöllum Jensína Edda er Reykvíkingur ársins Sektaður fyrir að aka á göngugötu Hvalveiðibátarnir haldnir til veiða Mikið tjón eftir eld á Klapparstíg Flækt í kafkaískt stjórnsýslulegt helvíti Undrast „leiðinlega“ Íslendinga Skora á Bubba að taka sér pásu frá laxveiði og mæta Sjá meira