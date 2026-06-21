Innlent

Lést í um­ferðar­slysi við Vík í Mýr­dal

Agnar Már Másson skrifar
Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu.
Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu.

Ökumaður bifhjóls lést í alvarlegu umferðarslysi austan við Vík í Mýrdal síðdegis í gær, þegar bifhjól og bíll sem ekið var úr gagnstæðri átt rákust saman.

Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu.

Alvarlegt umferðarslys varð um fjögurleytið síðdegis í gær austan Víkur í Mýrdal, nálægt Höfðabrekku, þegar bifhjól og ökutæki sem kom úr gagnstæðri átt rákust saman. 

Ásamt lögreglu og tæknideild, sinntu sjúkraflutningar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, Slökkvilið Mýrdalshrepps og þyrla Landhelgisgæslu útkallinu. Rannsóknarnefnd samgönguslysa kom einnig á vettvang.

Andlát Mýrdalshreppur Lögreglumál Samgönguslys

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Alvarlegt umferðarslys varð um fjögurleytið í dag austan Víkur í Mýrdal, nálægt Höfðabrekku, þegar bifhjól og ökutæki sem kom úr gagnstæðri átt rákust saman.

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