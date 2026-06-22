Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Áróra L Davíðsdóttir skrifar 22. júní 2026 09:20 Stúdentum sem brautskrást af af öðrum brautum en hefðbundum skilgreindum námsbrautum hefur farið stöðugt fjölgandi á síðustu tíu árum. Í fyrra var fyrsta árið þar sem náttúrufræðibraut var ekki fjölmennasta brautin meðal brautskráðra stúdenta í nær áratug, eða frá árinu 2016. Flestir sem brautskráðust með stúdentspróf í fyrra útskrifuðust af öðrum en hefbundnum námsbrautum, Þetta segir í frétt á vef Hagstofunnar. Þar segir að stúdentum sem brautskrást af náttúrufræðibrautum og félagsfræðibrautum hafi farið fækkandi síðustu ár en að stúdentum sem brautskrást af öðrum brautum en hefðbundnum skilgreindum námsbrautum hafi farið stöðugt fjölgandi á síðustu tíu árum. Nærri þriðjungur brautskráðra stúdenta, eða 939 nemendur, útskrifaðist af öðrum námsbrautum skólaárið 2024-2025. Þá brautskráðist um fimmtungur, eða 700 nemendur, af náttúrufræðibrautum og 522 nemendur af félagsfræðibrautum. „Á heildina litið brautskráðust 3.332 nemendur með stúdentspróf skólaárið 2024-2025, þar af 1.887 konur og 1.445 karlar, og er fjöldinn í takt við síðustu ár. Þá útskrifuðust 288 nemendur með stúdentspróf af viðskipta- og hagfræðibrautum, 230 af listabrautum, 86 af málabrautum og 80 af upplýsinga- og tæknibrautum. Eftirstandandi nemendur brautskráðust úr viðbótarnámi til stúdentsprófs, 457 nemendur, og alþjóðlegri braut eða International Baccalaureate, 30 nemendur. Flestir brautskráðir stúdentar voru 19 ára við útskrift meðan þeim sem útskrifast tvítugir fer enn fækkandi milli ára.“ Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar Erlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Erlent Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Erlent Fleiri fréttir Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Slysið austan við Vík var alvarlegt Sjá meira