Innlent

Ekki lengur flestir sem út­skrifast af náttúrufæðibraut

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Stúdentum sem brautskrást af af öðrum brautum en hefðbundum skilgreindum námsbrautum hefur farið stöðugt fjölgandi á síðustu tíu árum.
Stúdentum sem brautskrást af af öðrum brautum en hefðbundum skilgreindum námsbrautum hefur farið stöðugt fjölgandi á síðustu tíu árum.

Í fyrra var fyrsta árið þar sem náttúrufræðibraut var ekki fjölmennasta brautin meðal brautskráðra stúdenta í nær áratug, eða frá árinu 2016. Flestir sem brautskráðust með stúdentspróf í fyrra útskrifuðust af öðrum en hefbundnum námsbrautum,

Þetta segir í frétt á vef Hagstofunnar. Þar segir að stúdentum sem brautskrást af náttúrufræðibrautum og félagsfræðibrautum hafi farið fækkandi síðustu ár en að stúdentum sem brautskrást af öðrum brautum en hefðbundnum skilgreindum námsbrautum hafi farið stöðugt fjölgandi á síðustu tíu árum.

Nærri þriðjungur brautskráðra stúdenta, eða 939 nemendur, útskrifaðist af öðrum námsbrautum skólaárið 2024-2025. Þá brautskráðist um fimmtungur, eða 700 nemendur, af náttúrufræðibrautum og 522 nemendur af félagsfræðibrautum. 

„Á heildina litið brautskráðust 3.332 nemendur með stúdentspróf skólaárið 2024-2025, þar af 1.887 konur og 1.445 karlar, og er fjöldinn í takt við síðustu ár. Þá útskrifuðust 288 nemendur með stúdentspróf af viðskipta- og hagfræðibrautum, 230 af listabrautum, 86 af málabrautum og 80 af upplýsinga- og tæknibrautum. Eftirstandandi nemendur brautskráðust úr viðbótarnámi til stúdentsprófs, 457 nemendur, og alþjóðlegri braut eða International Baccalaureate, 30 nemendur.

Flestir brautskráðir stúdentar voru 19 ára við útskrift meðan þeim sem útskrifast tvítugir fer enn fækkandi milli ára.“

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