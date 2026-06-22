Innlent

Fyrstu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum segjum við frá því að nú hafa tvær langreyðar verið skotnar af hvalveiðimönnum en þetta eru fyrstu stórhvelin sem veidd eru við Íslandsstrendur frá árinu 2024. 

Einnig fjöllum við um afsögn Keir Starmer forsætisráðherra Breta sem hann tilkynnti um í morgun. Fastlega er búist við því að Andy Burnham verði næsti forsætisráðherra landsins.

Einnig fjöllum við um fræðsluátak um svokallað kyrkingartak sem sérfræðingur hjá þróunarmiðstöð heilsugæslunnar segir þörf á. 

Í sportinu verður svo fjallað um Opna bandaríska meistaramótið í golfi sem lauk í gærkvöldi og farið yfir úrslitin á HM.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 22. júní 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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