Innlent

Jarð­skjálfti að stærð 3,1 í nótt

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Eldey undan ströndum Reykjanesskaga.
Eldey undan ströndum Reykjanesskaga. Vísir/vilhelm

Jarðskjálfti sem mældist þrjú komma eitt stig reið yfir um um tuttugu kílómetra suðvestur af Eldey á Reykjaneshrygg rétt fyrir klukkan tvö í nótt.

Á vef Veðurstofu segir að hann hafi mælst á um tíu kílómetra dýpi. Í athugasemd frá jarðvísindamanni hjá Veðurstofunni segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu, en síðast mældist skjálfti yfir þremur að stærð á þessum stað þann 2. júní síðastliðinn.

Eldgos og jarðhræringar

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