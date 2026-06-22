Jarðskjálfti sem mældist þrjú komma eitt stig reið yfir um um tuttugu kílómetra suðvestur af Eldey á Reykjaneshrygg rétt fyrir klukkan tvö í nótt.
Á vef Veðurstofu segir að hann hafi mælst á um tíu kílómetra dýpi. Í athugasemd frá jarðvísindamanni hjá Veðurstofunni segir að skjálftar af þessari stærðargráðu séu mjög algengir á svæðinu, en síðast mældist skjálfti yfir þremur að stærð á þessum stað þann 2. júní síðastliðinn.
Jarðskjálftahrinu sem hófst í gærkvöldi upp úr klukkan 22:00 í kjölfar skjálfta, sem mældist um 4,8 að stærð, fylgir enginn gosórói að svo stöddu. Ríflega tvö hundruð og fimmtíu skjálftar voru mældir frá klukkan 22:00 og til klukkan 02:00 en þar af voru ellefu skjálftar yfir þremur að stærð.
Landris og kvikusöfnun heldur áfram undir Svartsengi með stöðugum hraða að mati Veðurstofu. Hættumat helst óbreytt og gildir til 30. júní nema breytingar verði á virkninni.
Tveir jarðskjálftar að stærð 3,8 og 3,3 mældust rétt norðvestur af Þórisjökli um klukkan 23:08 í kvöld. Um er að ræða stærstu skjálfta sem mælst hafa á þessu svæði frá því í maí 2008.