Innlent

Á­rekstur við Selja­lands­foss

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá Seljalandsfossi.
Frá Seljalandsfossi. Vísir/Vilhelm

Tveggja bíla árekstur varð á Þórsmerkurvegi skammt frá Seljalandsfossi á þriðja tímanum í dag. Viðbragsaðilar eru enn á vettvangi.

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi liggur ekki fyrir hve alvarlegt slysið var á þessum tímapunkti. Þá ekki heldur upplýsingar um fjölda farþega og líðan þeirra, að svo stöddu.

Lögregla stýrir umferð um svæðið. Ekki er ljóst hvenær vinnu lýkur á vettvangi. 

Samgönguslys

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