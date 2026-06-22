Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Lovísa Arnardóttir skrifar 22. júní 2026 10:31 Hjólin sem eru boðin upp hafa fundist í Reykjavík og ekki verið sótt. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Reiðhjólauppboð Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefst í dag, mánudaginn 22. júní, klukkan 14 og stendur til sunnudagsins 28. júní klukkan 18. Í tilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að uppboðið fari fram á vefsvæði Vöku, en boðin verða upp um 90 reiðhjól. Árlega eru boðin upp reiðhjól sem fundist hafa á höfuðborgarsvæðinu og enginn hefur hirt um að sækja. Samkvæmt tilkynningu á að greiða fyrir hjólin á vefsvæði Vöku í gegnum greiðslugátt. Skoðunardagar verða 22., 23. og 24. júní frá kl. 15 til 17 á Héðinsgötu 2 í Reykjavík. Myndir af reiðhjólunum munu verða birtar á vefsíðu uppboðsins. Hjólreiðar Lögreglan Tengdar fréttir Reiðhjól í óskilum boðin upp hjá lögreglu Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu býður upp hjólin laugardaginn 17. maí. 4. maí 2014 10:09 Seldu 113 reiðhjól Hundrað og þrettán hjól seldust á reiðhjólauppboði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem fór fram á laugardaginn. Barnahjólin seldust frá þúsund krónum og upp í fimmtán þúsund en fullorðinshjólin seldust á bilinu sex þúsund og upp í sextíu þúsund, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. 11. júní 2012 10:45 Fjölmenni á hjólauppboði Um tvö til þrjú hundruð manns mættu á reiðhjólauppboð lögreglunnar í dag. Boðin voru upp reiðhjól sem fundist hafa á höfuðborgarsvæðinu og enginn hefur hirt um að sækja. Uppboðið fór fram í húsnæði Vöku í Skútuvogi. 9. júní 2012 15:01 Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás Innlent Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar Erlent Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Erlent Fleiri fréttir Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Hafði fé af mótsgesti HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Sjá meira