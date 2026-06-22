Innlent

Reiðhjólauppboð lög­reglu hefst í dag

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hjólin sem eru boðin upp hafa fundist í Reykjavík og ekki verið sótt. Myndin er úr safni.
Hjólin sem eru boðin upp hafa fundist í Reykjavík og ekki verið sótt. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Reiðhjólauppboð Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefst í dag, mánudaginn 22. júní, klukkan 14 og stendur til sunnudagsins 28. júní klukkan 18.

Í tilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að uppboðið fari fram á vefsvæði Vöku, en boðin verða upp um 90 reiðhjól. Árlega eru boðin upp reiðhjól sem fundist hafa á höfuðborgarsvæðinu og enginn hefur hirt um að sækja.

Samkvæmt tilkynningu á að greiða fyrir hjólin á vefsvæði Vöku í gegnum greiðslugátt. Skoðunardagar verða 22., 23. og 24. júní frá kl. 15 til 17 á Héðinsgötu 2 í Reykjavík. Myndir af reiðhjólunum munu verða birtar á vefsíðu uppboðsins.

Hjólreiðar Lögreglan

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Seldu 113 reiðhjól

Hundrað og þrettán hjól seldust á reiðhjólauppboði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem fór fram á laugardaginn. Barnahjólin seldust frá þúsund krónum og upp í fimmtán þúsund en fullorðinshjólin seldust á bilinu sex þúsund og upp í sextíu þúsund, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu.

Fjölmenni á hjólauppboði

Um tvö til þrjú hundruð manns mættu á reiðhjólauppboð lögreglunnar í dag. Boðin voru upp reiðhjól sem fundist hafa á höfuðborgarsvæðinu og enginn hefur hirt um að sækja. Uppboðið fór fram í húsnæði Vöku í Skútuvogi.

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