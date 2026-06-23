Þrestir hafa hreiðrað um sig í hreiðri sem áður tilheyrði störrum í Garðabæ. Hægt er að fylgjast með hreiðrinu í beinni. Streymið er á vegum fyrirtækisins Bláberg.
Í streyminu má reglulega sjá þrestinum bregða fyrir þar sem hann gefur ungunum sem eru í hreiðrinu. Hreiðrið er við heimili Snorra Stefánssonar í Garðabæ. Snorri er einn eigenda fyrirtækisins Bláberg í Glæsibæ.
Snorri segir hreiðrið upprunalega hafa verið starrahreiður og þegar hann keypti húsið hafi fráfarandi eigandi ráðlagt honum frá því að losa sig við hreiðrið, starrinn yrði alveg brjálaður. Frá þeim tíma hafi þó orðið eigendaskipti og fyrir um mánuði hafi hann séð þrestina og eggin í hreiðrinu.
Þrösturinn sem legið hefur á eggjum í Alþingisgarðinum er horfinn úr hreiðrinu ásamt eggjunum fjórum. Þingkona segir málið hryggja sig meira en eðlilegt sé, svartur köttur sem heldur til í garðinum liggi undir grun.
Álftaparið Hallgerður og Gunnar, sem hefur komið sér fyrir í hólma við Hótel Rangá vekja þar mikla athygli gesta en parið er komið með fjóra unga, sem klökustu út í nótt. Öllum heilsast vel.