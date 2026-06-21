Það var rjómablíða og bros á svo gott sem hverju einasta andliti á stórtónleikum Kaleo sem fóru fram á Þingvöllum í gær. Viktor Freyr Arnarson ljósmyndari Vísis fangaði stemninguna á tónleikunum þar sem tuttugu þúsund manns létu sjá sig.
Líkt og sjá má á myndunum sem Viktor tók í gær var ótrúleg stemning á Þingvöllum. Þjóðgarðsvörður sagði einmitt í samtali við Vísi í morgun að gestir hefðu verið til fyrirmyndar, þrátt fyrir eilitlar umferðartafir að tónleikasvæðinu.
Kúrekahattar, áfengir drykkir og sólskinsbros mátti sjá víða á Þingvöllum miðað við myndir Viktors. Svona var stemningin í gær.