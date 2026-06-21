Lífið

Kúrekahattar, sól­skins­bros og forsetahjón í bana­stuði á Þing­völlum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Svona á stemningin að vera, á besta stað fyrir framan sviðið.
Svona á stemningin að vera, á besta stað fyrir framan sviðið. Vísir/Viktor Freyr

Það var rjómablíða og bros á svo gott sem hverju einasta andliti á stórtónleikum Kaleo sem fóru fram á Þingvöllum í gær. Viktor Freyr Arnarson ljósmyndari Vísis fangaði stemninguna á tónleikunum þar sem tuttugu þúsund manns létu sjá sig.

Líkt og sjá má á myndunum sem Viktor tók í gær var ótrúleg stemning á Þingvöllum. Þjóðgarðsvörður sagði einmitt í samtali við Vísi í morgun að gestir hefðu verið til fyrirmyndar, þrátt fyrir eilitlar umferðartafir að tónleikasvæðinu.

Kúrekahattar, áfengir drykkir og sólskinsbros mátti sjá víða á Þingvöllum miðað við myndir Viktors. Svona var stemningin í gær.

Hljómsveitin stillti sér upp með mannskaranum sem var vægast sagt í stuði. Vísir/Viktor Freyr
Skál í boðinu! Vísir/Viktor Freyr
Aron Bjarnason og Eva Mattadóttir voru í stuði.Vísir/Viktor Freyr

Í góðu skapi, en ekki hvað. Vísir/Viktor Freyr

Með teppi og sólgleraugu. Vísir/Viktor Freyr

Gestir voru margir með kúrekahatta á höfði, sumir létu derhúfur duga, enn aðrir spiluðu þetta djarft og slepptu höfuðfati í blíðskaparveðri, eflaust margir sólbrunnir í dag. Vísir/Viktor Freyr

Að syngja? Eða kannski bara fagna þessu guðdómlega veðri og þessum guðdómlega degi, þessum guðdómlega stað? Vísir/Viktor Freyr

Eina selfie, takk! Vísir/Viktor Freyr

Mikilvægir menn að hvíla sig á milli anna dagsins.Vísir/Viktor Freyr

Félagar með að minnsta kosti einn Bara og STD ef okkur skjátlast ekki, drykkinn þá, ekki kynsjúkdóminn. Vísir/Viktor Freyr

Margir af bestu tónlistarmönnum landsins komu fram í gær. Vísir/Viktor Freyr

Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason forsetamaki voru í stuði í gær, eins og alltaf. Vísir/Viktor Freyr

GDRN söng meðal annars um Vorið á þessum ótrúlega degi. Vísir/Viktor Freyr

Svona var stemningin á Þingvöllum. Vísir/Viktor Freyr

Emilíana Torrini, okkar eina! Vísir/Viktor Freyr

Hvíla sig, horfa á myndbönd í símanum, sóla sig, jafna sig eftir Pepsí Max þamb. Þjóðlegir og flottir í lopapeysu. Vísir/Viktor Freyr

Tónleikagestir einfaldlega hefðu ekki getað fengið betra veður. Vísir/Viktor Freyr

Röð í pullu. Vísir/Viktor Freyr

Tuttugu þúsund manns komu sér fyrir á Þingvöllum. Vísir/Viktor Freyr

Howdy! Vísir/Viktor Freyr

Mynd dagsins? Forseti Íslands í ponsjói Jökuls sem er að gera allt vitlaust í dag, líkt og kemur fram í frétt á Vísi. Vísir/Viktor Freyr

Lögreglan var með mikinn viðbúnað og samkvæmt heimildum Vísis í sólskinsskapi.Vísir/Viktor Freyr

Jakob Frímann, Stuðmaðurinn sjálfur að baki tónleikunum, lét ekki sitt eftir liggja uppi á sviði, frekar en fyrri daginn. Vísir/Viktor Freyr

Víkingaklapp? Líklega ekki. Vísir/Viktor Freyr
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