Fótbolti

Vörðust Diljá í mögu­lega síðasta leik í sögu fé­lagsins

Sindri Sverrisson skrifar
Diljá Ýr Zomers spilaði fram á 63. mínútu fyrir Brann í dag en náði ekki að skora, ekki frekar en aðrir leikmenn á vellinum.
Diljá Ýr Zomers spilaði fram á 63. mínútu fyrir Brann í dag en náði ekki að skora, ekki frekar en aðrir leikmenn á vellinum. Getty/Alex Caparros

Diljá Ýr Zomers og stöllur í Brann fara inn í hléið í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta með sjö stiga forskot á toppnum og án þess að hafa tapað leik í fyrstu tólf umferðunum. Mótherjinn í dag, Lilleström, gæti hafa verið að spila síðasta leik í sögu félagsins.

Brann varð að sætta sig við markalaust jafntefli við Lilleström í dag en er engu að síður með 32 stig á toppi deildarinnar, sjö stigum á undan Aalesund sem á þó leik til góða eftir sumarfríið sem nú tekur við í deildinni.

Brann-konur eru ekki komnar í frí því þær spila í undanúrslitum bikarkeppninnar gegn Viking á laugardaginn.

Lilleström er í 7. sæti deildarinnar en samkvæmt norska ríkismiðlinum NRK rambar félagið á barmi gjaldþrots og því er alls kostar óvíst að það mæti aftur til leiks eftir sumarfríið.

Lilleström hefur lengi glímt við fjárhagsvandræði og ræður nú ekki lengur við að greiða af skuldum sínum. Eftir ítrekaðar björgunaraðgerðir virðist félagið nú ekki geta haldið lengur áfram.

„Við verðum bráðum uppiskroppa með peninga og það hefur verið tilkynnt innan okkar raða. Við þurfum á því að halda að einhver taki yfir keppnisleyfið okkar ef þetta á að halda áfram,“ hefur framkvæmdastjórinn Erlend Eidhammer sagt við TV 2.

Norski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið