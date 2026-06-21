Vörðust Diljá í mögulega síðasta leik í sögu félagsins Sindri Sverrisson skrifar 21. júní 2026 14:46 Diljá Ýr Zomers spilaði fram á 63. mínútu fyrir Brann í dag en náði ekki að skora, ekki frekar en aðrir leikmenn á vellinum. Getty/Alex Caparros Diljá Ýr Zomers og stöllur í Brann fara inn í hléið í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta með sjö stiga forskot á toppnum og án þess að hafa tapað leik í fyrstu tólf umferðunum. Mótherjinn í dag, Lilleström, gæti hafa verið að spila síðasta leik í sögu félagsins. Brann varð að sætta sig við markalaust jafntefli við Lilleström í dag en er engu að síður með 32 stig á toppi deildarinnar, sjö stigum á undan Aalesund sem á þó leik til góða eftir sumarfríið sem nú tekur við í deildinni. Brann-konur eru ekki komnar í frí því þær spila í undanúrslitum bikarkeppninnar gegn Viking á laugardaginn. Lilleström er í 7. sæti deildarinnar en samkvæmt norska ríkismiðlinum NRK rambar félagið á barmi gjaldþrots og því er alls kostar óvíst að það mæti aftur til leiks eftir sumarfríið. Lilleström hefur lengi glímt við fjárhagsvandræði og ræður nú ekki lengur við að greiða af skuldum sínum. Eftir ítrekaðar björgunaraðgerðir virðist félagið nú ekki geta haldið lengur áfram. „Við verðum bráðum uppiskroppa með peninga og það hefur verið tilkynnt innan okkar raða. Við þurfum á því að halda að einhver taki yfir keppnisleyfið okkar ef þetta á að halda áfram,“ hefur framkvæmdastjórinn Erlend Eidhammer sagt við TV 2. Norski boltinn Mest lesið Sænska pressan tætir landsliðið í sig Fótbolti HM-maður dagsins: Vann í verksmiðju og lætur leiðindi þjálfarans ekki stöðva sig Fótbolti Gagnrýndur fyrir að ætla af HM til að vera viðstaddur fæðingu Fótbolti Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Fótbolti Slógu met Íslands og markvörðurinn jafnaði met á HM Fótbolti Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Íslenski boltinn Dagskráin í dag: Risa leikur í Bestu deildinni og úrslitin ráðast á U.S. Open Sport Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Fótbolti Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Fótbolti Hefja viðræður um kaup á Tonali Enski boltinn Fleiri fréttir Vörðust Diljá í mögulega síðasta leik í sögu félagsins Slökktu á samfélagsmiðlum og treysta áfram á Ronaldo Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Tárin streymdu hjá mömmu Cunha Sænska pressan tætir landsliðið í sig HM-maður dagsins: Vann í verksmiðju og lætur leiðindi þjálfarans ekki stöðva sig Slógu met Íslands og markvörðurinn jafnaði met á HM Gagnrýndur fyrir að ætla af HM til að vera viðstaddur fæðingu Dramatískt sigurmark tryggði Þjóðverjum farseðil í 32-liða úrslit Hefja viðræður um kaup á Tonali Greip gæsina þegar hún gafst og leiddi Hollendinga til stórsigurs Spiluðu allan leikinn í tapi gegn Rosenborg Bannað að fara í brúðkaup en skoraði sjö mörk og setti met Leið Englands algjör martröð eins og staðan er Amanda allt í öllu í frábærri endurkomu Varði mark Víðis og Sindra en er mættur á HM Ronaldinho gæti tekið fram skóna 46 ára gamall Tyrkir í sárum: „Biðjum alla tyrknesku þjóðina afsökunar“ Flugu í 22 tíma á rellu án klósetts til að sjá Skota á HM Maður dagsins á HM: „Svikari“ af miklum markvarðaættum Gervigreindar-Maradona hneykslar marga í Argentínu Fyrstur til að fá rautt fyrir að hylja munninn en Tyrkir úr leik á HM Cunha með tvö og Brassar höfðu það náðugt Ætlar að sýna öllum heiminum hvað systir hans heitin sá í honum Zlatan trúir því að Bandaríkin geti orðið heimsmeistari Marokkómenn skoruðu sigurmarkið eftir 71 sekúndu Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Fyrrum markakóngur Seríu A lést 58 ára gamall Skotar og Marokkóar berjast um sæti í 32-liða úrslitum Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Sjá meira