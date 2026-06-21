Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 21. júní 2026 14:04 Georg Leite er viðmælandi í hlaðvarpsþættinum Eftirvaktinni. Vísir Georg Leite, sem margir þekkja sem Gogga á Kalda, er kominn á nýjan stað í lífinu. Ekki í nýjan bar heldur í franskar vínekrur, þar sem nöfn á borð við Jökul Júlíusson í Kaleo, Norah Jones og Tony Parker koma við sögu. Þetta segir hann frá í Eftirvaktinni, nýju hlaðvarpi um fólkið á bak við íslenskt skemmti-, veitinga- og tónlistarlíf. Þar er ekki endilega rætt við fólkið sem stendur fremst á sviðinu, heldur líka þau sem hafa mótað stemninguna, staðina og bransann innan frá. Goggi passar vel inn í þann hóp. Brasilíumaðurinn sem festist á Íslandi Hann fæddist í Salvador í Brasilíu árið 1980 og kom til Íslands árið 1998 þar sem hann byrjaði í uppvaskinu á Kaffibrennslunni. Síðan þá hefur hann komið víða við; sem ljósmyndari, leikari, fyrirsæta, danskennari, viðskiptafræðingur og veitingamaður. Í miðbæ Reykjavíkur varð hann þó fyrst og fremst þekktur sem maðurinn á Kalda bar. Kaldi bar er á Klapparstíg í miðbæ Reykjavíkur. Vísir/Egill Kaldi var opnaður árið 2012 en nýir eigendur tóku við staðnum árið 2014. Barinn varð fljótt fastur punktur í miðbæjarlífinu, ekki síst fyrir bjórúrvalið, stemninguna og fólkið sem safnaðist þar saman. Goggi rak staðinn um árabil, meðal annars í kringum hóp manna sem einnig kom að rekstri annarra þekktra staða í miðbænum. Úr skarkala miðbæjarins í franskar vínekrur En nú hefur Goggi snúið sér að öðru, sem er fjær skarkala miðbæjarins en byggir að einhverju leyti á sama grunni: fólki, smekk og stemningu. Maison Wessman er vínverkefni Róberts Wessman, eins þekktasta athafnamanns Íslands, og teygir sig yfir nokkur vínsvæði í Frakklandi. Í Eftirvaktinni segir Goggi frá því að vínáhugi Róberts eigi sér lengri sögu en margir haldi. Róbert hafi ungur unnið í þjónustu, faðir hans hafi verið kokkur og sommelier og draumurinn um vínekru hafi fylgt honum lengi. Þegar hann hafði síðar burði til að láta drauminn verða að veruleika hafi hann farið að leita að rétta landinu í Frakklandi. Ekki endilega þar sem allir aðrir voru að horfa, heldur þar sem hann taldi næsta tækifæri geta legið. Úr varð verkefni sem nær meðal annars til Bergerac, Limoux og Champagne. Þar er unnið með rauðvín, hvítvín, rósavín, crémant og kampavín. Vín með nöfnum stórstjarna Þar koma stóru nöfnin inn. Jökull Júlíusson, söngvari Kaleo, hefur sett nafn sitt við vínlínu hjá Maison Wessman. Þar hefur verið unnið með rauð og hvít vín og Goggi segir að crémant sé einnig að bætast við. Norah Jones er tengd vínlínunni This Life. Tony Parker, fyrrverandi leikmaður San Antonio Spurs og fjórfaldur NBA-meistari, er svo kominn í kampavín með Róberti undir merkjunum TP9 og Four Rings. Goggi vinur með Jökli í Kaleo að víninu. Vísir/Viktor Freyr Samstarf Gogga og Róberts hófst í gegnum Jökul í Kaleo. Goggi segir að hann hafi verið að vinna að vínverkefni með Jökli þegar Róbert hafi séð eitthvað í nálgun hans; ekki endilega klassískan vínferil, heldur orku, metnað og hæfileika til að tengja saman fólk, stemningu og vörumerki. „Ég er ekki að sanna mig fyrir neinum en ég tek rosalega mikla ástríðu í það sem ég geri,“ segir Goggi í Eftirvaktinni. Hann segir það skipta litlu máli hvert verkefnið sé. Þegar hann taki eitthvað að sér fari hann alla leið. „Ef ég ákveð eitthvað þá helga ég mig því.“ „Mér líður bara miklu betur á Íslandi“ Sama hugsun virðist hafa fylgt honum á Íslandi. Goggi hefur tvisvar reynt að fara aftur til Brasilíu en segir að hann hafi ekki fundið sig þar. Ísland hafi reynst honum betur, þótt það hafi ekki alltaf verið auðvelt. „Mér líður bara miklu betur á Íslandi,“ segir hann. Georg ásamt samstarfsfólki sínu á Kalda.Kaldi Veðrið sé verra, en samfélagið betra fyrir hann. Hann hafi þurft að sanna sig, en upplifunin hafi verið sú að hér skili það sér að standa sig. „Ísland er sanngjarnt að því leyti að ef þú ert heiðarlegur og góður, þá kemur það til baka.“ Goggi talar um Kalda á svipaðan hátt og hann talar um vínið. Þetta hafi aldrei fyrst og fremst byrjað á peningunum. Fyrst hafi komið fólkið, stemningin og löngunin til að gera eitthvað vel. Nú er Goggi kominn í allt annan heim. Í stað þess að standa vaktina á Kalda vinnur hann nú að frönsku vínverkefni þar sem íslenskir athafnamenn, alþjóðlegir tónlistarmenn og fyrrverandi NBA-stjarna koma við sögu. 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